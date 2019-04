Tybring-Gjedde til Thorkildsen: – Gå av!

Thorkildsen, som er skolebyråd i Oslo, kom denne uken med kritikk av Oslo-politiet for deres håndtering av vold og trusler ved skoler.

I et Facebook-innlegg skrev Thorkildsen at politiet skremmer vannet av både unger, foreldre og ansatte når uniformert og bevæpnet politi sendes for å håndtere trusselsituasjoner ved skoler.

«Ting kommer ut av kontroll, og det er politiets framferd som forårsaker det», skrev Thorkildsen i innlegget.

– Jeg får mange fortvilte henvendelser fra foreldre og søsken til skolebarn og ansatte på skolene som sier de blir livredde. Jeg er veldig bekymret for at politiets framferd skaper en mer utrygghet i befolkningen, utdypet hun overfor TV 2.

Reagerer skarpt

Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde reagerer skarpt på Thorkildsens utspill.

– Uttalelsene til Thorkildsen er så grove at hun burde gå av på dagen, skriver Tybring-Gjedde i en epost til TV 2.

Overfor TV 2 utdyper Tybring-Gjedde at han mener utspillet fra skolebyråden er langt over streken.

– Utviklingen går fra vondt til verre, og hun forsøker å skylde på de som gjør sitt beste for å bekjempe problemene og gjøre Oslo til en trygg by å bo i. Lærere og politiet gjør en kjempejobb, og så går hun til angrep på en bærebjelke i samfunnet som politiet er. Det synes jeg er en skam, sier Frp-politikeren.

Han viser til at politiet ikke skremmer noen, men opprettholder lov og orden og skaper trygghet.

– Det er Thorkildsens omtale av politiet som skaper frykt og lovløse tilstander. I stedet for å skylde på alle andre, bør skolebyråd Thorkildsen ta ansvar for at hennes egne skoler flere steder er i ferd med å miste kontrollen, uttaler Tybring-Gjedde.

Byråden er derimot helt uenig i at skolene er i ferd med å miste kontrollen.

– Vi har i mange år hatt problemer med at barn strever på skolen, og at det er mange som krever såpass mye at det går utover andre medelever og lærere. Dette har jeg allerede tatt tak i, og vi er i gang med en stor satsing som kalles trygge og gode skoler, sier Thorkildsen til TV 2.



– Store nok til å bruke kniv

Det som fikk Thorkildsen til å reagere, var to Twitter-meldinger som Oslo-politiet sendte ut i løpet av kort tid. Hun synes ikke det er riktig å bruke ord som «gjerningsperson» og «mistenkte» når det er snakk om barneskoleelever. Det gir inntrykk av at situasjonen ved skolen er mye farligere enn den er, mener hun.

Christian Tybring-Gjedde understreker på sin side at ungene er store nok til å slåss, bruke slagvåpen og bruke kniv.