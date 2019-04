Game of Thoresens

I Hockey-Norge er de nesten royale. The Thoresens. Far leder Norge, lillebror er en knallhard kriger og storebror har hele pakka.

Gi trioen en slagmark, en motstander og de hadde ikke gitt seg før byttene lå strødd. Sånn er de bare. Noen familier spiller i korps – andre driver med eiendom. The Thoresens takler mennesker på is og vinner pokaler.

En talentfull lyslugg. Det er det første bildet jeg har av Patrick Thoresen. En 15-åring som ble med pappa på jobb og debuterte på A-laget til Norges beste klubb. I dag ser man en 35-åring med innbitte øyne og det heftigste skjegget på Hamar siden Kong Rørek herjet og plyndret i området for over 1000 år siden. Det er noe majestetisk over Patrick Thoresen også – der han vandrer over isen. Best, sterkest, slemmest – i alle fall mest fryktet.

Tidligere i sesongen ble både storebror og lillebror henvist til tribunen for sine voldsomheter mot Stavanger Oilers. Lillebror stakk kølla i en motspiller –storebror var på hevntokt like etterpå. I den siste semifinalen var Patrick Thoresen heldig som slapp unna utvisning da han var oppe i ansiktet til Jacob Lagacé.

Toppidrett er ingen engleskole. Det vet Storhamars kaptein bedre enn noen andre i de kommende NM-finalene.

På slutten av 90-tallet så man konturene av et nytt hockeyfenomen fra Hamar – som Erik «Mester'n» Kristiansen og Pål Johnsen. Men Thoresen skilte seg ut. Som han har gjort hele karrieren. Glem den trygge og gode hverdagen – med trøst hos mor, kamerater i nabolaget og trygge rammer: Guttungen pakket bagen og reiste til Canada. 17 år og alene med fransktalende og desperate lagkamerater, som alle kjempet om den umulige billetten til NHL. Den kom ikke på første forsøk, men etter å ha herjet i Sverige og blitt et ikon i Djurgården, kom sjansen.

Etter VM i 2006 var han klar for Edmonton Oilers. Den transatlantiske karrieren fortsatte og endte i Philadelphia Flyers. Endelig skulle en nordmann få sjansen i et sluttspill over dammen og Hamar-gutten ofret kropp og helse da han kastet seg foran et skudd. Rett på sjukehus og etter hvert arbeidsledig i USA. Tilbudene om å fortsette var der, men tilbudene var ikke gode nok.

Da var det langt mer fristende å bli en stjerne i Europa. Først i sveitsiske Lugano, men når Patrick Thoresen etter hvert parkerer hockeyskøytene, er det årene i Russland han vil huskes best for. I verdens største land ble han behandlet som en stjerne. Det hele var egentlig ganske fjernt for alle som fulgte norsk hockey tett. Plutselig signerte en nordmann for en klubb ved Uralfjellene.