Bendtner er usikker på RBK-fremtiden

Det har vært både opp- og nedturer for Nicklas Bendtner siden han kom til Trondheim og Rosenborg fra Nottingham Forest før 2017-sesongen.

I et intervju med TV 2 forteller dansken at han nyter livet i Trondheim, men samtidig er han usikker på framtiden.

– Jeg trives veldig godt i Trondheim og er glad for å være her, men hva som skjer etter denne sesongen det vet jeg ikke per nå, sier Bendtner.

– Men har du lyst?

– Som sagt vet jeg ikke hva som kommer til å skje. Jeg er glad her. Det har jeg alltid sagt. Men jeg kan ikke svare på hva som skal skje.

Tror på «prosjekt Horneland»

Etter at Eirik Horneland ble ansatt som ny hovedtrener i trønderhovedstaden har det versert diverse rykter rundt framtiden til Rosenborgs desidert største stjerne. Senest i generalprøven mot IFK Norrköping, der Bendtner ble utelatt fra troppen. Selv avviser den tidligere Arsenal-spilleren at det er noe hold i ryktene.

– Det er veldig fint å være her her nå. Sesongoppkjøringen min ble ikke optimal, men nå er jeg glad for å være tilbake i Trondheim og være i gang med sesongen. Nå handler det om å få noen poeng og få scoret noen mål, smiler Bendtner.

Og selv om det har lugget for Bendtner og resten av laget siden Horneland tok over, stiller 31-åringen seg bak sin hovedtrener.

– Vi har stor tro på prosjektet til trenerne. De har noen gode ideer og vi jobber hardt hver eneste dag for å lykkes. Nå handler det om at vi må klare å utføre det på en god måte, forklarer han.

Ny rolle

I løpet av årene i RBK har Bendtner måtte funnet seg i å spille i flere ulike posisjoner, og mot Bodø/Glimt fikk han tillit i den såkalte «tierrollen». Hovedpersonen selv synes det hele er uproblematisk.

– Det er en rolle som egentlig passer meg fint. Det er klart at det vil se bedre ut om vi har ballen mye, men når det blir mer hektisk blir det annerledes. Mot Bodø ble jeg mer en presspiller, siden vi ikke fikk oppspillene til å fungere, sier den tidligere englandsproffen, og fortsetter:

– Men selv om jeg i utganspunktet er angriper, kan jeg fungere i den rollen. Jeg har spilt der med stor suksess tidligere, men det er klart at jeg aller helst vil spille spiss. Det er min normale posisjon og der jeg har spilt hele livet.

Hyller gammel lagkamerat

Selv om det gikk trått for Bendtner og RBK i den første serierunden, tok dansken seg tid til å hylle en tidligere lagkompis.