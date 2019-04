– Supporter i verdensklasse

På den kampen var selvfølgelig Marius på sin vante plass tre meter over banen i Oppsal Arena.

– Det kunne ikke vært noen andre lag i Oslo i håndball. De er så blide og fornøyde. De kommer alltid bort og hilser på før kamp. Jeg er veldig glad i dem, forteller supersupporteren selv.

For oppmannen, Oddbjørn, er Marius helt avgjørende for at han bruker så mye tid på idretten.

– Jeg vil si at han er en stor del av den gleden jeg har med å engasjere meg i idrett. Det er selvfølgelig spillerne og støtteapparatet også, men Marius er også viktig for at jeg bruker fritida på dette, forklarer Oddbjørn Halvorsen.

– Trommer er for bønder

Før kamp er Marius alltid rolig og optimistisk, men når kampen begynner er det en helt annen person som kommer frem. Med egne supportersanger og rop blir hallen eller banen omgitt av lyd, men bruk av ulike supportereffekter er utelukket.

– Trommer er for bønder. Det er sånt man har i Elverum og Fredrikstad det, sier Marius.

Med det høye energinivået og engasjementet han tar med seg på kamp er det ikke rart at Marius er litt sliten etter kamp. Den helt spesielle supporteren har mange år bak seg i "yrket", men det er ingen hindring.

– Jeg begynner å dra på åra nå, men det går fint, smiler Oslos største supporter.

I Oppsal er de helt klar over hvor heldige de er:

– Det er kongen, det er ikke mer å si, slår Oddbjørn Halvorsen fast.