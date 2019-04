De unge velgerne rømmer fra Ap

Arbeiderpartiet ville tangert katastrofevalget i 2001 og dermed gjort det dårligste stortingsvalget siden 1924, viser stortingsmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 i april.

Partiets oppslutning faller mest blant de unge. Her er støtten langt lavere enn i mars. Blant de spurte under 30 år er SV nå like store som Arbeiderpartiet. Sist de var det var i 2002 da Arbeiderpartiet på nede for telling etter katastrofevalget under ledelse av Jens Stoltenberg.

Blant de som er intervjuet under 45 år er summen av Rødt; SV og De grønne større enn Arbeiderpartiet. De tre partiene er samlet også større enn Arbeiderpartiet i hovedstadsområdet når velgerne blir spurt om hva de vil stemme både ved stortingsvalg og ved kommunevalg, som det er til høsten.

68 prosent av velgerne som stemte Ap i 2017 sier de ville gjort det samme i dag ved et stortingsvalg. 115.000 velgere til de andre partiene på venstresiden, bare 13.000 motsatt vei. Netto mister altså Arbeiderpartiet over 100.000 velgere til partier de enten vil samarbeide med, eller kan bli avhengige av for å styre landet etter neste stortingsvalg. En trøst er det kanskje at de henter litt flere velgere som stemte på regjeringspartiene enn de mister velgere til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Senterpartiet kan sole seg i glansen av Arbeiderpartiets nedtur. 16,9 ville vært tidenes beste stortingsvalg. Selv bedre enn EU-valget i 1993, et år før folkeavstemningen. Det er bare i 193 og 1994 Kanar TNS har målt høyere oppslutning for Senterpartiet.

Ingen andre partier har like lojale velgere som Senterpartiet. 89 prosent av velgerne fra 2017 sier de ville stemt på partiet ved stortingsvalg i dag. Oppslutningen er mer enn doblet fra mars blant de som er intervjuet over 60 år. Blant de som er intervjuet nord for Dovre er Senterpartiet faktisk det største partiet på denne målingen. Men vi skal være varsomme med å trekke konklusjoner da utvalget i de nordligste fylkene er lite.

Høyre går på en smell med 21,6, ned 3,2 prosentpoeng. 64 prosent av velgerne fra forrige stortingsvalg sier de ville stemt på partiet. Høyres oppslutning faller blant de eldste, noe som kan bli et problem når valget nærmer seg. Partiets oppslutning går mest ned på sør- og vestlandet og i fylkene nord for Dovre.

Frp får 10,4 (+ 0,2). Andelen lojale velgere fra 2017 er 62 prosent. Partiet mister flest velgere til Høyre, men henter en el tilbake fra samarbeidspartneren.