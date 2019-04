Olivia Jade Giannulli (19) er datter av skuespiller Lori Loughlin og designer Mossimo Giannulli.

Foreldrene til 19-åringen er nemlig i sentrum en av USAs største skandaler for tiden.

Sammen med ektemannen er Loughlin siktet for å ha bestukket et eliteuniversitet i Sør-California for døtrenes vinning.

Ifølge US news og World Report er University of Southern California ranket som nummer 22 på listen fra over USAs beste universiteter.

Kjente institusjoner som Yale, Georgetown, University of Texas, Wake Forest og Stanford er også på listen over impliserte universiteter.

Mistet alt

Datteren Olivia Jade hadde opparbeidet seg et solid samarbeid med kosmetikkgigantene Sephora og TRESemmé.

Hun har hele 1,4 millioner følgere på Instagram, men har likevel ikke postet noe på den populære bildetjenesten etter at foreldrene viste seg å være en del av skandalen.

Da siktelsene ble offentliggjort 12. mars, brøt begge selskapene med Jade, og hetsen har florert på Instagram-profilen hennes.

Hun føler seg såret, ødelagt og full av forakt, skriver US Magazine.

Jade skal ifølge det amerikanske magasinet ikke være på talefot med sin mor fordi hun føler seg som et offer.

– Olivia klandrer moren og faren for skandalen og for at karrièren hennes er ødelagt», sier en anonym kilde til nettstedet.

Bestikkelser i millionklassen

Foreldrene til Jade står begge tiltalt for korrupsjon og konspirasjon.

Foreldrene skal tilsynelatende ha inngått en avtale, nemlig å betale bestikkelser på totalt 500.000 dollar, som i dag tilsvarer over 4,2 millioner kroner, for å gjøre Jade og søsteren Bella en del av eliteuniversitets såkalte «USC crew».

Medlemskap i denne gruppen garanterte nemlig døtrenes innrullering på universitet.

Datteren har nå sluttet på University of Southern California i frykt for å bli mobbet, meldte nettstedet TMZ i mars.​