Gjerningsmennene fikk med seg 57 millioner kroner. 15 menn ble dømt for å ha vært med på eller medvirket til ranet.

Politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept.

Marius Dietrichson, leder i Advokatforeningens forsvarergruppe og forsvareren til en av mennene som ble dømt i saken, Metkel Betew, sier ranet var helt spesielt.

– Det var et anslag mot Norge, jeg tror mange så det slik. Det var Norges Bank, bankenes bank ble ranet av et stort lag, mange mennesker som nærmest hærtok deler av Stavanger by. Det ble skyting med politiet og en spektakulær flukt. Så det ble en svært anstrengt linje overfor de som ble siktet og senere tiltalt, sier Dietrichson på Nyhetskanalen fredag morgen.

«Dette er folk jeg kjenner»

Forfatter og tidligere politispaner Johnny Brenna husker godt telefonen han fikk om morgenen for 15 år siden. En kollega fortalte om skyting og ran i Stavanger.

– Min umiddelbare reaksjon var at dette er folk jeg kjenner. Dette er garantert et miljø jeg har jobbet med i mange år. Og jeg var vel ganske ilter siden jeg i lang tid hadde ment at dette miljøet burde vært stoppet lenge før, sier Brenna.

– Hva kan du si om miljøet?

– Jeg hadde jobbet med miljøet siden 1993 og fulgt dem fra det var et rent vinningsmiljø til bankran, verditransporter og tellesentraler. Jeg så hvor dette ville bære hen.

Hva skjedde med pengene?

Nokas-ranet markerte starten på slutten for dette miljøet. Etterforskningen førte til at ytterligere tre rettssaker, og miljøet ble knust. Dietrichson tror ikke et lignende ran kan skje igjen.

– Det er jo en veldig spesiell sak. Vi vet at enkelte av gjerningsmennene ble skutt, de kommer unna, ingen blir tatt, og de kommer tilbake, gjemmer seg, sitter og teller penger, én tror han kanskje dør, han er skutt. Dette er en svært spesiell sak ransmessig, men også med sine utfordringer, oppsummerer advokaten.

Ransutbyttet er aldri funnet eller gjort rede for, men både Brenna og Dietrichsson tror pengene for lengst er borte.

– Det koster å være på rømmen, det koster å ha et godt liv. De pengene tror jeg ikke du finner nedgravd et sted, de tror jeg har fått bein å gå på for lenge siden, sier Johnny Brenna.