Ulrikke (28) kom ikke med flyet – fikk ikke tatt farvel med broren

Men tirsdag morgen var det slutt. Noen timer før Ulrikke Bjørkeng kom til sykehuset ble lillebroren erklært død av legene.

«Fordi jeg fikk beskjed om at det dessverre ikke var noe mer dere kunne gjøre, måtte jeg ta farvel med han som et kaldt lik på en båre, i stedet for å være med han de siste timene. Jeg som storesøsteren hans fikk ikke vært der for han når han trengte meg mer enn noen gang. Det gjør ekstra vondt, og kommer til å plage meg nå som jeg må fortsette livet uten han.»

– Beklager

Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Tonje Næss, sier til TV 2 at det er utrolig trist å lese det Ulrikke skriver, og beklager at de bidro til å gjøre situasjonen hennes enda vanskeligere.

– Da hun ankom flyplassen 20 minutter før avgang hadde allerede de andre passasjerene gått om bord, og det var dessverre for snaut med tid til at vi kunne gjøre noe annerledes enn å booke henne om til neste ledige flyvning, sier Næss.

BEKLAGER: Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Tonje Næss, sier de skulle ønske situasjonen ble løst annerledes. Foto: Norwegian

På innenriksflyvninger opplyser Norwegian at passasjerene må sjekke inn senest 30 minutter før avgang, og at boarding stenger 20 minutter før.

Ulrikke skriver i Facebook-innlegget at hun forstår at man selv sitter med ansvaret for å komme tidsnok, men at det ikke er så enkelt å planlegge når lillebroren din blir tatt av et snøskred.

«Jeg får ikke tilbake lillebroren min, og han ville dødd uansett om jeg fikk vært med flyet på mandag kveld eller ikke. Men opplevelsen ville vært en annen.»

– Forferdelig trist

Norwegian forteller at de skulle ønske de kunne løst situasjonen annerledes, men at det er mange detaljer som dessverre gjør det vanskelig å holde tilbake en flyvning.

– Vi har stor forståelse for den fortvilte situasjonen til Ulrikke, og våre tanker går til henne og hennes familie i denne veldig vanskelige tiden, sier Næss til TV 2.

Det er Avinor som eier Oslo lufthavn Gardermoen. Kommunikasjonsrådgiver Lasse A. Vangstein forteller til TV 2 at det er flyselskapene selv som styrer bakkemannskapet gjennom sine underselskaper.

Hendelsen som oppsto på mandag var derfor utenfor Avinor sin kontroll.

– Dette er en forferdelig trist situasjon, og vi har absolutt all medfølelse med storesøsteren og familien. Men dette er utenfor vårt ansvarsområde, og vi blir ikke kjent med slike hendelser med mindre vi blir varslet. Og sannsynligvis kunne ikke vi gjort noe annerledes slik situasjonen forelå, sier Andersen.

Etterlyser mer medmenneskelighet

I en SMS til TV 2 skriver Ulrikke Bjørkeng at hun ønsker at situasjonen skal bli belyst, slik at andre ikke opplever det samme.

28-åringen forteller at hun gråt hele tiden fra hun kom inn på Gardermoen, gjennom sikkerhetskontrollen, ved gaten, på flyet og da hun landet i Tromsø. Men ikke et eneste menneske, hverken ansatte eller passasjerer snakket til henne, og spurte hvordan det gikk.

Nå etterlyser hun mer medmenneskelighet blant folk.

– Vi må se oss rundt, ta vare på hverandre og ikke bare se bort fordi vi synes det er ubehagelig, sier hun til TV 2.