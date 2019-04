Politiet og ambulansearbeidere i byen Madera i California ble kalt inn på et uvanlig oppdrag torsdag.

Gikk fort

En kvinne som var gjest på den lokale McDonalds-restauranten gikk brått inn i aktiv fødsel.

Det var ikke nok tid til å reise til sykehuset, så restauranten ble med en gang gjort om til en slags fødestue, skriver California-betjentene i et Facebook innlegg.

Restaurantens toalett ble rengjort og kvinnen fødte med god hjelp av ambulansemedarbeiderne.

Heldigvis gikk fødselen fint, og betjentene fikk ta imot en frisk liten gutt. De opplyser at moren og den nyfødte er på sykehus og begge har det bra.

– Det er ikke hver dag du får hjelpe å ta imot en nyfødt baby på McDonalds», skriver de i innlegget hvor de viser frem barnet.

McBaby?

Innlegget deres har fått mye oppmerksomhet på nettet, og betjentene blir rost for innsatsen.

Posten har samlet inn over tre og et halvt tusen likerklikk, og hundrevis av kommentarer. Det er ingen tvil om at hendelsen la opp til litt humoristiske forsøk i kommentarfeltet.

«En McBaby. Skal du ha den her eller ta den med?» er det en som skriver i respons til politiet.

En annen skriver «en liten nugget ble født, så søt!». En foreslår at babyen ikke kan bli navngitt noe annet enn Donald.