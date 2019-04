Fra kl. 20.30: Se Southampton-Liverpool på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Alle tre er inne blant de ti som har scoret mest i Premier League denne sesongen. Son har scoret tolv, Mané 17 og Hazard 14.

Men ser man på såkalt «Expected Goals» (xG), skulle Son ha scoret seks, Mané tolv og Hazard ni. Altså ligger de om lag fem mål over det de er forventet å score.

– Det er veldig høyt, men slike ting vil alltid oppstå, slår TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt fast.

– Hazard har vanligvis ikke ligget så høyt, men overpresterte veldig i begynnelsen av sesongen. Son har en tendens til å ligge veldig høyt, mens Mané har hatt en veldig, veldig bra sesong. Dette varierer. Neste sesong er det sannsynligvis noen andre, fortsetter den tidligere Tottenham-keeperen.

Spiller Mål xG xG-differanse Sergio Agüero 19 16 +3 Pierre-Emerick Aubameyang 17 18,23 -1,23 Mohamed Salah 17 17,34 -0,34 Harry Kane 17 14,77 +2,23 Sadio Mané 17 11,62 +5,38 Raheem Sterling 15 11,04 +3,96 Eden Hazard 14 9,3 +4,7 Jamie Vardy 13 14,24 -1,24 Alexandre Lacazette 13 10,49 +2,51 Roberto Firmino 12 12,49 -0.49 Raúl Jiménez 12 12,13 -0,13 Romelu Lukaku 12 10,26 +1,74 Gylfi Sigurdsson 12 9,96 +2,04 Richarlison 12 8,27 +3,73 Heung-Min Son 12 6,35 +5,65 Paul Pogba 11 12,7 -1,7 Joshua King 11 11,15 -0,15 Glenn Murray 11 9,56 +1,44 Callum Wilson 11 9,52 +1,48 Kilde: Opta

Statistikken tar høyde for hvor stor sjansene en spiller kommer til er. Slik regnes det ut hvor mange mål en spiller er forventet å score. Skuddvinkel, distanse og hvorvidt det er heading eller skudd, er blant faktorene som avgjør om det er en stor sjanse. Hvem som står for avslutningen, tar xG ikke høyde for.

– Messi og Ronaldo er unntakene

Skyter en fra én meter, er sjansen naturlig nok gigantisk. Skyter en på volley fra 25 meter, er sjansen minimal.

– Har Son, Mané og Hazard hatt flaks?

– Flaks er det mest belastede begrepet innenfor analysestatisikk. Hva er dyktighet, og hva er flaks? En kan kalle det begge deler. Ligger en veldig høyt over én sesong, er sjansen veldig stor for at en dropper tilbake neste sesong, svarer Thorstvedt.

– Messi og Ronaldo er kanskje unntakene, følger han opp.

Salah tilbake til normalen

Mohamed Salah er et eksempel på en spiller som tidligere har overprestert voldsomt. Da han satte Premier League-rekord med 32 scoringer i fjor, var han åtte mål over xG. Hittil denne sesongen har egypteren scoret 17 mål. Det er akkurat det som er forventet av ham.

– Han var veldig over forrige sesong. At han beveger seg tilbake, er helt normalt. Det viktigste med Expected Goals er å se hvor høyt xG er, ikke nødvendigvis hvor mange mål du scorer i forhold til xG. Det handler om å komme i posisjon til avslutning. Gjør du det mye over tid, vil man ligge høyt der og sannsynligvis score mange mål, forklarer Thorstvedt.

Den tidligere Tottenham-keeperen mener at xG-statistikken kan brukes til å gjør et kupp på overgangsmarkedet.

– Dem som underpresterer og ligger under xG, er billige. De vil sannsynligvis bevege seg opp igjen. Dem som ligger høyt, vil sannsynligvis bevege seg ned igjen, påpeker han.

