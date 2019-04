– Jeg har fått beskjed om at det er et nedfall i radarsystemet på Vestlandet, sier pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor til TV 2.

Nedfallet fører til at all flytrafikk er stanset på Vestlandet og Vangstein forteller at de har fått de samme meldingene fra Stavanger og Bergen.

Det er full stans i all trafikk til og fra Flesland og Sola, opplyser Avinor på sine nettsider.

– Vi ser at det allerede har kommet innstillinger, men vil be passasjerer om å møte som normalt. Passasjerer må forholde seg til informasjonen fra flyselskapet sitt, sier Vangstein.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Det jobbes med å finne og rette opp feilen.

Saken oppdateres.