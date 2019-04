Stengingen av all reise med tog mellom Grorud og Lørenskog ble gjort som følge av rasfare, melder Bane Nor på Twitter.

Natt til fredag ble all togtrafikk mellom Grorud og Lørenskog stanset. Klokken 05:07 melder Bane Nor at ett spor er åpnet.

– Lokaltog mellom Lillestrøm og Asker går som normalt, ellers noen innstillinger, skriver de på Twitter.

I en pressemelding skriver Bane Nor at de er usikre hvor lang tid det tar før trafikken går som normalt igjen, og henviser til at det vil komme en ny oppdatering klokken 09.00.



– Du må regne med forsinkelser og innstillinger, står det i pressemeldingen.