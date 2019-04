En dommer i New Zealand har beordret at den mentale helsen til Brenton Tarrant (28), som er siktet for å ha drept 50 mennesker og drapsforsøk på 39 andre i angrepene mot to moskeer 15. mars, skal vurderes, skriver nyhetsbyrået AP.

Video fra fengsel

Beskjeden kom under rettsmøtet i Christchurch fredag. Tarrant var ikke fysisk til stede under høringen, men stilte via videooverføring fra høysikkerhetsfengselet Paremoremo i Auckland.

Flere av de skadede ofrene fra angrepet og de dreptes familiemedlemmer var til stede under høringen. Dommeren opplyste at Tarrant hadde mulighet til å se dommeren og advokatene, men ikke publikum.

– Det ser ikke ut som at han bryr seg om hva han har gjort. Han har ingen følelser, sier Tofazzal Alam (25), som var tilstede under angrepet mot moskeen i Linwood.

– Jeg er lei meg. På vegne av meg, og på vegne av mine venner som har blitt drept. Og på vegne av ham, følger Alam opp.

To nye advokater

28-åringens eneste ord under seansen var da han bekreftet ovenfor dommeren at han hadde satt seg. Han var ikke nødt til å ta stilling til skyldspørsmålet under høringen.

Dagen etter angrepet mot moskeene Al Noor og Linwood sa Tarrant opp sin advokat, og han har uttrykt at han ønsker å representere seg selv. Siden den gang har han hyret to advokater.

Neste høring i saken er 14. juni, og resultatene av den mentale helsesjekken vil bestemme om han er strafferettslig tilregnelig.