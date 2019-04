Se videoen om den siste sikre observasjonen av Timmothy Pitzen øverst. Den er laget tre år etter han forsvant, i 2014.

Onsdag dukket en 14 år gammel gutt med skrubbsår på kroppen opp i Newport, Kentucky.

Sharon Hall, som bor i et nabolag i Newport, oppdaget en nervøs gutt som oppholdt seg nær en bil i nabolaget. Hun sier hun trodde gutten forsøkte å stjele bilen.

DNA-test

En annen i nabolaget ringte politiet da gutten fortalte dem at han hadde løpt i to timer og hadde vondt i magen.

Han hevdet å være Timmothy Pitzen, som forsvant sporløst da han var 6 år gammel.

14-åringen hevdet å ha rømt fra to menn som hadde holdt ham i fangeskap de siste syv årene, skriver CNN, som siterer politirapporten til saken.

FORSVANT: Bildet til venstre er tatt før Timmothy forsvant. Bildet til høyre er en illustrasjon som skal vise hvordan politiet forventet at han kunne se ut tre år senere.

– Vi var sjokkerte, fylt av glede og redde på samme tid. Vi har alltid følt sterkt at denne dagen ville komme. Det er hardt å forstå at det skjer når det gjør det, uttalte Timmothys tante, Kara Jacobs, til nyhetsbyrået AP etter nyheten.

Men nå har FBI, ved hjelp av en DNA-test, avkreftet at 14-åringen er Timmothy.

– Politiet har ikke glemt, og kommer aldri til å glemme Timmothy, og vi håper å en dag gjenforene han med familien sin. Dessverre er ikke dette den dagen, sier Timothy Beam i FBI i en pressemelding.

– Det er rystende. Det er som gjenoppleve den dagen, og Timothys far er helt ødelagt, sier tanten Kara Jacobs til nyhetsbyrået.

Også guttens bestemor er sjokkert. Hun sier samtidig at hun har medfølelse med 14-åringen som sa han var Timmothy.

– Jeg synes synd på den unge mannen som uten tvil har hatt det forferdelig, og følte at han måtte si at han var noen andre.

Tragiske omstendigheter

Timmothy Pitzen forsvant under tragiske omstendigheter i mai 2011. Hans far leverte ham på skolen, men han ble hentet av moren Amy Fry-Pitzen, som tok ham med på en tre dagers ferie der de blant annet besøkte flere fornøyelsesparker. Hun sjekket deretter inn på et hotell og tok sitt eget liv.

Hun etterlot seg et brev der hun skrev at sønnen var trygg og ble passet på av noen andre og slo fast at: «Dere vil aldri finne ham».

Videoopptak fra da moren og unge Timmothy sjekket ut av hotellet er den siste sikre observasjonen av gutten.

Ifølge både politiet og Timmothys familie har det vært flere observasjoner av det som skal ha vært Timmothy gjennom årene. Alle har vist seg å ikke stemme.