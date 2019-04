Norske ryttere erter Kristoff: – Jeg så at Amund la ut en frekk melding på Instagram

Deler av støtteapparatet til UAE Team Emirates er skiftet ut, og nye moderne ideer har kommet inn.

– Et par kilo fra eller til betyr ingenting. Det blir kanskje noe annet i Alpene til sommerens Tour de France, men her i Belgia handler det mer om kraft, mener Bystrøm.

Vil ikke ha favorittstempel

Han forsikrer om at vektkommentarene ikke går inn på Kristoff.

– Han har registrert kommentarene, men jeg synes han svarer kritikerne greit når han vinner Gent-Wevelgem.

Mens lagkameratene trente fire timer torsdag fortsatte Bystrøm og Kristoff i to timer til. De to neste dagene skal de ta det rolig og samle overskudd foran et av vårens store mål.

– Er du en av favorittene, Kristoff?

– Jeg føler meg heller som en outsider. Løypa er på papiret litt i hardeste laget, selv om jeg vant her i 2015. Men jeg er nok litt under radaren i en løype som dette.