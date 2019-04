Arbeiderpartiet mot dårligste stortingsvalg siden 1924

Dersom det var stortingsvalg i dag ville Senterpartiet gjort historiens beste valg. Partiet fosser frem og får hele 16,9 prosent på stortingsmålingen Kantar TNS har laget for TV 2.

– Det er et veldig motiverende. Noe av grunnen er nok at vi har brukt mye tid på å stille lister og reist rundt i hele landet. Vi kjemper for tjenester nær folk, og da må vi også ha tillitsvalgte nær folk. Det er sakene som løfter Senterpartiet nå, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

– Hvor mye av dette er din fortjeneste?

– Dette er et lagarbeid. Vi har hatt en kaffekopp-strategi, som har handlet om å reise rundt og servere kaffe, og få hverdagspraten med folk. Det er noe av det jeg trives best med, men vi er fortsatt for små. Heldigvis blir vi stadig flere, sier Vedum.

Det beste stortingsvalget Senterpartiet har gjort var i 1993 da partiet fikk 16,7 prosent. Valgkampen var preget av folkeavstemningen om EU året etter. Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) har laget politiske meningsmålinger i Norge siden 1964 og det er kun i målinger laget i 1993 og 1994 at Senterpartiet har hatt høyere oppslutning enn på denne målingen.

Sps beste målinger 22,0 juni 1994

20,9 mars 1994

19,7 desember 1993

19,6 mai 1994

19,5 april 1994

19,2 november 1993

18,8 september 1994

18,4 oktober 1994

17,5 januar 1994

17,3 juli 1994

16,9 april 2019

Kilde Kantar TNS

Dermed gjør Senterpartiet det nå bedre når velgerne blir spurt om hva de vil stemme ved stortingsvalget enn hva de sier at de vil stemme dersom det var kommunevalg i morgen.

Partiet dobler oppslutningen blant de spurte over 60 år, hvor andelen spurte som sier de vil stemme på partiet er tre ganger så høy som blant de under 30.

Katastrofetall for Ap

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 24,3 prosent (- 3,1). Det er identisk med stortingsvalget i 2001 da Jens Stoltenbergs første regjering måtte gå av etter å ha gjort det dårligste stortingsvalget siden 1924.

Bakgrunnstallene viser at over 60.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet i 2017 sier de ville stemt Senterpartiet, mens 50.000 tidligere Ap-velgere sier de ville stemt SV eller Rødt.

Arbeidepartiet går mest tilbake nord for Dovre og i hovedstadsområdet.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har et klart råd til sin tidligere samarbeidspartner som nå har landsmøte i Oslo.

– Jeg mener at de bør bli med oss på all politikken vår, humrer Vedum, og legger til:

– Støre har kritisert sentraliseringen av politireformen, men det er Senterpartiet som har vært tydelige over tid. De bør bli med oss fra starten av i saker hvor regjeringen sentraliserer. Senterpartiet er tydelig på tjenester nær folk, og der bør Arbeiderpartiet støtte oss. Så kan vi skape en felles front mot regjeringens fordelingspolitikk og den usosiale avgiftspolitikken regjeringen fører.