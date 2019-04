Støre innrømmer at han blir litt lei seg

Samme dag som Jonas Gahr Støre åpnet landsmøtet til Arbeiderpartiet, kan TV 2 presentere en fersk gallup som viser at Støre langt ifra har alle Ap-velgerne i ryggen.

Kantar TNS har på vegne at TV 2 spurt velgerne om Jonas Gahr Støre er den rette til å lede Arbeiderpartiet.

42,6 prosent av velgerne som sier de vil stemme Arbeiderpartiet ved høstens kommunevalg og har en mening om spørsmål, mener Støre er feil mann ved Ap-roret.

– Når du hører slike kommentarer om at du ikke er den rette til å lede partiet, blir du litt lei deg?

– Ja, det kan jeg i grunn innrømme. Når gode Arbeiderpartifolk sier det, så er det folk jeg ikke har møtt og jeg skulle ønske jeg kunne gjort et annet inntrykk. På landsmøtet opplever jeg stor støtte og det er landsmøtet som velger lederen i Arbeiderpartiet. Jeg vil gjerne møte folk og presentere meg som den jeg er, men jeg får ta det til meg, sier Støre til TV 2.

– Hva skal du gjøre for å nå frem til egne velgere?

– Tallene svinger en del og denne målingen peker ikke på alternativer. Det er et godt flertall som har tillit til meg og det har de her i partiet. Dette er et lagarbeid, vi må frem med politikken vår. En politikk som berører folks liv, gir en bedre oppvekst til barna våre og tar ansvar for våre eldre. Vi har en stor jobb på klima og skal bygge ny industri. Det er et stort lagarbeid og temaet er sterkere fellesskap. Jeg er en del av det fellesskapet og det er et lag jeg har tenkt å være på.

– Jeg er den jeg er

– Har du en profil som minner mer om en velstående borger enn en leder av Arbeiderpartiet?

– Jeg kommer fra der jeg kommer fra og er den jeg er. De kjenner meg veldig godt i Arbeiderpartiet. Vi er et mangfoldig parti. Jeg har tjent dette partiet som fulltidspolitiker siden 2005, de kjenner meg godt og jeg føler meg trygg på at de vet hvem de velger. Jeg stiller meg til disposjon og vil de ha meg, så skal jeg gjøre en innsats.

– Fryktelig dårlige tall

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud sier tallene er «fryktelig dårlige».

– Nå har vi ikke sammenliknbare tall. Men når det er sagt, så er dette fryktelige dårlige tall for Jonas Gahr Støre. Det er dobbelt ille fordi av Aps egne velgere så er det ikke så mange igjen. Man er nesten nede på grunnfjellet og med en firedel av velgermassen, hvor det er det drøyt halvparten som mener han er egnet til å lede partiet, så er dette dårlige tall.