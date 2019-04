Skulle hatt tilsyn flere ganger i uken – etter fire uker ble mannen funnet død i kommunal bolig i Oslo

SJOKKERT: Oslo Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg, er sjokkert over forholdene som møtte han i bofelleskapet. Nå håper han at byrådet tar grep. Foto: Malin Saue Johansen / TV 2

– Det som har skjedd her er veldig tragisk. Når jeg ser disse boforholdene så blir jeg opprørt. Det er forferdelig at noen skal bo slik i 2019, sier han og legger til:

– Dette skal være et tiltak der de som bor her skal få ekstra oppfølging og støtte til å kunne leve mest mulig normale liv. Da må man gjøre det som var meningen. Det må være folk her som hjelper dem som bor her, som sørger for at leiligheten er i stand og hjelper dem med ting de ikke klarer i hverdagen.

Nå håper han at de ansvarlige tar grep.

– Kommunen, byrådet og bydelen må sette seg ned og løse situasjonen og sørge for at det blir en bra kvalitet på tilbudet her. Dette må gjøres noe med, og jeg forlanger at det ryddes opp, sier han.

– Det burde aldri ha skjedd

Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), innrømmer overfor TV 2 at bydelen burde ha oppdaget mannen på et mye tidligere tidspunkt.

– Bydelen har selv sagt at dette burde aldri ha skjedd, og de har selv erkjent at her har de ikke har gjort jobben sin. Nå har de tatt initiativ til å gjøre endringer og gå gjennom egne rutiner, sier hun og legger til:

«PSYK»: Bofelleskapet består av mennesker med helseproblemer, ofte knyttet til rus- og psykiske lidelser. Foto: Malin Saue Johansen / TV 2

– Det skal ikke være slik at de som faktisk trenger ekstra hjelp ikke får den oppfølgingen de behøver. Her er det mange ting som gikk feil.

– Hva skal dere gjøre for å forhindre at dette skjer igjen?

– Dette skal ikke skje. Jeg forventer at bydelen går gjennom sine rutiner. Vi må påse at det ikke skjer igjen, og det er viktig at andre bydeler lærer av det som har skjedd, slik at man kan forebygge andre steder. Vi ser også på hva vi kan lære av andre kommuner og byer som har opplevd lignende hendelser, og vi kommer til å sørge for et tettere samarbeid med andre deler av kommunen som er gode på forebygging og oppfølging i hjemmet, som for eksempel brann- og redningsetaten, sier hun.

Tilbyr bedre boforhold

Bydelsdirektør i Bydel Sagene, Morten Sanden, sier til TV 2 at dette er en tragisk hendelse som påvirker dem alle. De kjenner ikke til dødsårsaken eller når vedkommende døde, men forteller at de tar hendelsen svært alvorlig og følger saken tett opp.

– Det gjennomføres en gjennomgang av rutiner for utførelse av tjenester til beboerne på adressen. Det er noe styrket bemanning og tilstedeværelse. I tillegg er det igangsatt kompetansehevende tiltak, sier han.

Ifølge Sanden vil bydelen også tilby beboerne på adressen bedre boforhold i andre leiligheter.

– Bydelen og Boligbygg er i dialog med beboerne og vil fortsette samarbeidet med dem om den praktiske gjennomføringen av flytting til andre boliger, sier Sanden.

Føler seg utrygg

Salah har bodd i bofellesskapet siden august. Også han har skrevet under på en kontrakt at han skal ha tilsyn tre ganger i uken. Ifølge han selv har personalet vært der fire ganger til sammen siden han flyttet inn.

FRAVÆRENDE OPPFØLGING: Salah bor i samme bofelleskap som den avdøde. Ifølge han selv har han fått oppfølging fire ganger siden han flyttet inn i august. I kontrakten hans er han lovet oppfølging tre ganger i uken. Foto: Malin Saue Johansen/ TV 2

– Det er ingen oppfølging her. Hadde det vært det hadde de funnet den avdøde mye tidligere. Jeg kom hit for å komme meg i arbeid og komme meg videre, men jeg føler at alt har stoppet opp, sier Salah.

Han forteller om hyppige innbrudd. Hver gang han forlater hjemmet setter han noe bak døren. Dersom gjenstanden har veltet, vet han at noen har vært der i mellomtiden. På natta setter han en stige i klem foran døren.

– Det er fritt vilt. Folk brekker seg inn til alle døgnets tider. Jeg har mista så mye ting. Jeg er redd for å gå hjemmefra, for ofte står døren på vidt gap når jeg kommer tilbake. Det er ikke trygt for noen å bo her.

Påvist veggdyr

Ifølge Tommy og Salah er skadedyr hverdagskost for beboerne. Kristin Øyen, kommunikasjonsdirektør i Boligbygg Oslo, bekrefter at det er blitt påvist veggdyr i bygget.

– Det ble meldt fra om veggedyr i en leilighet sommeren 2018, og ved inspeksjon av hele bygget i august ble det konstatert veggedyr i tre leiligheter. Alle disse ble behandlet og konstantert fri for veggedyr i oktober, sier hun til TV 2.

SPREDNINGSFARE: «Her bor det to-tre store veggedyr og tusenvis av små med egg», står det på dørkarmen til en av leilighetene. To ganger har det blitt påvist veggedyr i bygningen. Foto: Malin Saue Johansen / TV 2

Denne uken ble bygget fulgt opp med en ny inspeksjon. Det ble da funnet veggedyr i en leilighet, og Øyen opplyser at denne vil bli behandlet.

– En utfordring til samtlige som eventuelt lurer på om det er overdrevent på noen måte; inne her på huset er det mange ledige boenheter. Hvem som er helst er velkommen til å komme hit på pyjamasparty og overnatte en natt eller to. Men jeg anbefaler at de dusjer før de drar på grunn av veggedyr, sier en spøkefull Tommy.

Salah forteller også om en manglende brannsikkerhet. Ifølge Øyen er leilighetene i bygget sprinklet og detektert med røykvarslere som er koblet til et sentralt alarmanlegg. Det er også satt inn ståldører til leilighetene som sikkerhet for brann og innbrudd, ifølge direktøren.

