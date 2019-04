Grunnlegger og sjef i Amazon, Jeff Bezos og kona MacKenzie var gift i 25 år, og nyheten om deres skilsmisse slo ned som en bombe i januar.

Paret har fire barn sammen.

Jeff Bezos vurderes som verdens rikeste mann. Ifølge Reuters er han god for 160 milliarder dollar, tilsvarende over 1300 milliarder norske kroner.

Ekteparet møttes lenge før Bezos var en rik mann, og de hadde ingen ektepakt. Derfor hadde kona i utgangspunktet rett på halve formuen.

Ifølge Jeff Bezos var skilsmisseforhandlingene konstruktive, og nå er det kjent at han blir sittende igjen med 75 prosent av aksjene i Amazon, og han har også kontroll på ekskonas aksjeandel. Beløpet ekskona får med seg er likevel svimlende.

– Gleder meg til framtiden

Det er MacKenzie selv som offentliggjør enigheten om å gi eksmannen kontrollen over hennes interesser i Washington Post, Blue Origin og 75 prosent av Amazon-aksjene på Twitter.

– Jeg er takknemlig og gleder meg til mine egne planer og framtiden, skriver hun.

Og hun har solid egenkapital for å sette i gang med fremtidsplanene sine. Ifølge Washington Post blir hun betalt ut for fire prosent av selskapet. Det utgjør 36 milliarder dollar som blir utbetalt om cirka 90 dager.

Da vil MacKenzie Bezos være en av verdens rikeste kvinner. Kun to kvinner er rikere henne nå, skriver avisen.

– Fantastisk partner

Jeff Bezos roser kona og det konstruktive skilsmisseoppgjøret.

– Jeg er så takknemlig for all støtte fra venner og familie, og spesielt MacKenzie. Jeg er takknemlig for hennes godhet i denne prosessen, og jeg ser fram til vårt nye vennskap og som fellesskap som foreldre.

– Gjennom alt arbeid vi har gjort sammen, har MacKenzies evner vært synlig. Hun har vært en fantastisk partner, alliert og mor. Hun er ressurssterk og intelligent og kjærlig. Jeg kommer alltid til å lære av henne, skriver han på Twitter like etter skilsmisseoppgjøret var kunngjort.

Amazon.com er vurdert til det mest verdifulle selskapet i verden etter at de gikk forbi Microsoft i januar i år.