42 prosent av egne velgere vil bytte ut Støre

​På spørsmål om sin egen stilling i partiet, svarer Støre:

– Akkurat nå føles den kjempegod! Jeg har møtt et landsmøte med 1.000 stykker i salen som jeg følte jeg hadde god kontakt med. Det å få tillit av valgkomiteen til gjenvalg, er også bra.

Men samme dag som Arbeiderpartiet åpnet landsmøte og to dager før Støre får gjenvalg som Ap-ledere, kan TV 2 presentere en fersk gallup som viser at Støre langt ifra har alle Ap-velgerne i ryggen.

Kantar TNS har på vegne at TV 2 spurt velgerne om Jonas Gahr Støre er den rette til å lede Arbeiderpartiet.

42,6 prosent av velgerne som sier de vil stemme Arbeiderpartiet ved høstens kommunevalg og har en mening om spørsmål, mener Støre er feil mann ved Ap-roret.

Blant alle spurte som har en mening om spørsmålet svarer 57,3 prosent nei, mens 42,7 prosent mener Støre er den rette til å lede Arbeiderpartiet.

Blant velgerne som sier de vil stemme SV ved høstens kommunevalg står Jonas Gahr Støre sterkt. her svarer et klart flertall av de som har en mening at han er den rette til å lede partiet.

– Surpomp

I Arbeiderparti-dominerte Ringsaker i Hedmark er også flere tvilende til om Støre er den rette lederen.

Partiet fikk over 50 prosent av stemmene i valget i 2015.

– Han er litt for vinglete og kommer ikke frem med egen politikk. Kun kritikk mot andre, sier Stein Erik Kleiven.

– Arbeiderpartiet burde hatt noen andre. De har sikkert noen bedre folk en han. Han er en surpomp og en arrogant type, sier Per Arne Lund.

– Jeg tror det er på tide med et bytte. Han fremstår ikke som den rette for den vanlige arbeiderpartiklassen, sier Roar Skutebergsveen.

– Vi har en strålende ledelse

Lørdag velges etter alt å dømme Bjørnar Skjæran (52) fra Nordland som ny nestleder i Arbeiderpartiet. En enstemmig valgkomité ønsker han som nestleder.

ERSTATTER GISKE: Bjørnar Skjæran under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus. Foto: Pedersen, Terje

Skjæran gir full støtte til Støre og mener i motsetning til en del av Ap-velgerne at dagens ledelse er strålende.

– Hva kommer du til å bidra med inn i ledelsen?

– Jeg er meg, da. Jeg har vært i sentralstyret i seks år og alle kommer inn med de erfaringene, bakgrunnen og interessene man har. Jeg synes politikk vår er komplett, men mitt perspektiv er distriktspolitikk, verdiskapning og at ressursene ligger utover hele landene, sier Skjæran til TV 2.