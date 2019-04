Natt til torsdag 10. januar, ble en 43 år gammel mann pågrepet for å ha drept Randi Berntsen (66). De to var samboere i en leilighet på Nordnes i Bergen.

Berntsen skal ha blitt kvalt og funnet i sengen. Mannen har sittet i varetekt siden han ble tatt. Torsdag avgjorde Bergen tingrett at han skal sitte fengslet i fire uker til, skriver Bergens Tidende.

Mannen tilsto da han ringte og fortalte om dødsfallet, men har ikke snakket med politiet siden januar, ifølge politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt.

I kjennelsen fra retten fremgår det at 43-åringen nå opplyser at han ikke husker handlingen.

Tingrettsdommeren kommenterer at det ikke svekker betydningen av hans «innledende forklaringer med tilståelse». Dommeren trekker også inn at mannen er straffedømt en rekke ganger i hjemlandet Sverige, blant annet for skadeverk.

Politiet sier de har et bilde av hva som har skjedd, men at det gjenstår en del etterforskning.

43-åringens forsvarer, advokat Torbjørn K. Sognefest, sier klienten har samarbeidet med politiet.

–Han erkjenner straffskyld og er innstilt på å ta sin straff for den ugjerningen han har gjort, sier Sognefest.

