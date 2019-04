Journalist Tonje Steinsland i TV 2-programmet Vårt lille land får Riksmålsforbundets språkpris for TV 2019.

Hun får ros av Riksmålsforbundet for sin presise språkbruk.

– På TV er ordvalget viktig. Det må være forståelig for et bredt publikum, og her lykkes Tonje Steinsland særdeles godt. Hun bruker det daglige, enkle språket for å fortelle sine ofte sterke historier, skriver juryen i sin begrunnelse.

– En stor ære

Det er en svært glad Tonje Steinsland som snakker med TV 2 etter prisutdelingen.

– Jeg synes det er en stor ære, og jeg veldig glad og ydmyk for å få denne prisen, ser hun.

VINNERNE: Riksmålsforbundets mediepriser 2019 går til Anders Borgen Werring, Tonje Steinsland og Knut Olav Åmås. Foto: Frank Melhus/TV 2

– Jeg synes også det er en stor honnør til Vårt lille land-redaksjonen. Juryen berømmet at vi bruker et nedtonet språk for å fortelle historiene vi formidler. På den måten løfter vi fram budskapet til de det handler om. Det er jeg veldig stolt av, sier Steinsland.

Hun sier redaksjonen jobber bevisst med språk i dokumentarprogrammene sine.

Bevisst språkbruk

– Vi jobber mye med språket og det innebærer å fjerne mange ord. Det ordrike og akademiske har ikke noe å gjøre i dokumentarene vi lager, sier Steinsland.

Det deles ut tre riksmålspriser; Presseprisen Gullpennen for det skriftlige språk, Lytteprisen for radio, og TV-pris for språkbruk på TV.

I år går Gullpennen til Knut Olav Åmås som er direktør i Fritt Ord og spaltiskt i Aftenposten. Lytterprisen går til Anders Borgen Werring i NRK Dagsnytt.

– Riksmålspris er ærefullt fordi man er i selebert selskap med blant andre Åmås og Werring, men også i en lang rekke av gode navn, sier Steinsland.