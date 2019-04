Klokken 22.30 mandag kveld ble 82 år gamle Norunn Lemberget slått i ansiktet av en 15 år gammel gutt i sitt hjem på Rena.

Slaget ble filmet og ble raskt delt på sosiale medier.

15-åringen som slo, og tre andre ungdommer som var tilstede ble raskt identifisert i lokalmiljøet og de ble pågrepet av politiet.

I etterkant har hetsen og trusler haglet mot guttene, som alle er tilknyttet en barnevernsinstitusjon i Rena. Truslene i sosiale medier og kommentarfelt har ført til at gutten har bodd på en hemmelig adresse av sikkerhetshensyn de siste dagene.

Politiet vurderer å straffeforfølge noen av de groveste truslene som er fremmet mot gutten.

Angrep hjemmet til gutten

Onsdag kveld ble huset der 15-åringen til vanlig bor, angrepet av ukjente gjerningsmenn, opplyser politiet i Innlandet til NRK.

Det har blitt knust gjenstander inne i huset. Blant annet skal flere dører ha blitt ødelagt, en tv er knust og diverse inventar er knust.

Politiet kobler skadeverket til videoen og hatet som har spredd seg i sosiale medier, etter saken ble kjent.

De har ingen mistenkte i saken.

– Det er synd på ham

Allerede før hærverket mot barnevernsinstitusjonen, reagerte Norunn Lemberget selv på all hetsen som ble rettet mot 15-åringen. Hun synes det hele er leit.

– Jeg synes faktisk litt synd på han nå etter at videoen ble spredt, for nå er han boikottet alle plasser, sa hun til TV 2 onsdag.

Ungdommene har innrømmet flere kriminelle forhold, og 15-åringen har erkjent at han slo Lemberget. Politiet opplyste til TV 2 onsdag at han viser anger for det han har gjort.

– De uttrykker anger og er flaue for det de var med på den kvelden, sa politistasjonsjef Tom Johnsen i Elverum til TV 2 onsdag.