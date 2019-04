Tidligere denne uken avduket Ford en helt ny utgave av familie-SUVen Kuga. Dette er en modell som i perioder har solgt bra i Norge, men de siste årene har også den havnet i skyggen av biler med elektriske drivlinjer.

Den skyggen kjører Kuga nå ut av. Den nye modellen kommer nemlig både som hybrid og ladbar hybrid. Sistnevnte bør ha veldig gode muligheter til å slå fra seg i det norske markedet når den kommer tidlig neste år.

I dag er det egentlig bare én bil i klassen for ladbare og folkelig prisete SUV-er. Nemlig Mitsubishi Outlander. Den er til gjengjeld en gedigen suksess i Norge.

Norges tredje mest solgte bil

Outlander PHEV har vært på markedet i fem år nå, men salget viser ingen tegn til å bremse. Tvert imot. En oppgradering av bilen i fjor har gitt ny fart i salget. Så langt i år er Outlander faktisk Norges tredje mest solgte nybil, med en markedsandel på hele 4,8 prosent. Til sammenligning har alle Fords personbilmodeller en samlet markedsandel på 2,5 prosent i denne perioden...

Med andre ord: Her er det potensiale, og Ford har naturligvis planer om å ta sin del av dette markedet. Det bør også være svært realistisk.

Til Kugas fordel taler det at dette er en helt ny bil, mens Outlander sterkt nærmer seg tid for modellskifte. Det er også grunn til å vente at Kuga vil overgå Outlander på ting som kjøreegenskaper, komfort og interiørkvalitet. Ingen av disse områdene er blant styrkene til Outlander.

Ford Kuga kan få et skikkelig salgs-comeback i Norge når den nå kommer som ladbar hybrid.

Lik størrelse

Mitsubishiens drivlinje har en kombinasjon av 2,4-liters bensinmotor og elmotor, samlet systemeffekt er på 224 hestekrefter. Bilen har en offisiell, elektrisk rekkevidde på inntil 55 kilometer.

Kuga kommer med totalt 225 hestekrefter, her jobber den elektriske motoren sammen med en 2,5-liters bensinmotor. Ford oppgir den elektriske rekkevidden til "over 50 kilometer", målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Blandet forbruk blir estimert til 0,12 liter/mil. Alle som har kjørt ladbar hybrid vet at det krever mest småkjøring og mye lading hvis man skal være i nærheten av dette tallet.

Størrelsesmessig er de to bilene temmelig like. Outlander er 4,69 meter lang. Nye Kuga vil bli nesten nøyaktig 4,60 meter.

Mitsubishi Outlander har lenge fått være helt alene i klassen sin. Men det varer ikke veldig mye lenger.

Under 500.000 kroner?

Bagasjerom? Outlander byr på 453 liter her. Ford har ikke oppgitt nøyaktig volum på nykommeren ennå, spørsmålet er om batteriene vil stjele mye plass. Dagens Kuga har bagasjerom på 456 liter. Det vil overraske oss om ikke dette øker i den nye. Kuga kommer også med bakseter som er regulerbare i lengderetningen. Ved å skyve dem til fremste posisjon, øker bagasjeromsvolumet med 67 liter.

Hva så med prisene? Der vet vi ikke noe konkret ennå. Outlander starter i dag på 429.900 kroner. Instyle + er utgaven de aller fleste kjøper. Den har startpris på 484.900 kroner. Det betyr at Kuga også bør legge seg under/rundt 500.000 kroner. Når vi vet hvor viktig denne bilen kommer til å bli for Ford i Norge, vil det overraske oss om den ikke gjør det.

Slik ser det ut inne i nye Ford Kuga.

Volvo kommer også

Det hører med til historien at også Volvo blander seg inn i denne klassen snart. De kommer nemlig med en ladbar utgave av SUV-en XC40. T5 Twin Engine heter den og lanseres med tre-sylindret bensinmotor, i tillegg til den elektriske motoren. Bensinmotoren yter 180 hestekrefter, elmotoren byr på 82.

Den ladbare XC40-en er noe mindre enn både Outlander og Kuga og kommer heller ikke med 4x4. Men kan man leve med litt mindre plass og ikke trenger firehjulstrekk, blir den også helt klart et alternativ i klassen.

Volvo XC40 kommer som ladbar hybrid senere i år. Det vil garantert få fart på salget av denne modellen her hjemme.

PS: Outlander har solgt svært bra som nybil, det gjør også at det er mye å velge mellom i bruktmarkedet. Og nå har prisene her blitt gunstige.

