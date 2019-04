Eden Hazard og Chelsea tok en ny viktig seier i midtuken, det samme gjorde Tottenham på sin nye hjemmebane Tottenham Hotspur Stadium.

Det var Tottenhams første seier i ligaen siden midten av februar. Nord-London-klubben har etter en strålende sesong rotet seg bort fra tittelkampen og ned til kampen om Champions League-spill neste sesong.



– Jeg mener Tottenham har vært et av de beste lagene i England de siste to-tre årene. Det er sikkert, og det liker jeg ikke for å være ærlig. Vi er Chelsea og det er en stor rivalisering mellom klubbene, men vi må bare akseptere det, sier Hazard ifølge The Guardian.

Belgieren mener det er positivt at Tottenham stadig blir bedre, men sender et syrlig stikk retning Nord-London.

– Det er bra for Premier League. De har fått ny stadion, de har toppspillere, men som man vet, så har Chelsea vunnet flere trofeer, det har ikke de. Det håper jeg fortsetter, sier 28-åringen.

I topp fire-kampen er det nå tre poeng fra Tottenham (64 p) på tredjeplass til Manchester United (61 p) på sjetteplass. I mellom ligger Arsenal (med en kamp mindre spilt) og Chelsea begge ét poeng bak Tottenham.

Etter Manchester Uniteds tap for Wolverhampton, tok Tottenham og Chelsea et steg nærmere Champions League-spill neste sesong med sine seire i midtuken.

Eden Hazard er tilfreds med at det blir snakket mer om de andre lagene enn Chelsea i kampen om topp fire.

– Folk snakker ikke om Chelsea i topp fire-kampen og det liker jeg. Vi er stille, på femte- og sjetteplass, og så kan vi bare fokusere på neste kamp. Vi ønsker å ta en kamp om gangen. Vi har tøffe kamper mot Liverpool og Manchester United, men Chelsea er en toppklubb. Vi liker utfordringen og går for å vinne disse kampene, for til slutt, så ønsker vi å havne blant topp fire, sier belgieren.

Både kampen mot Manchester United og Liverpool er på bortebane for Chelsea og kan bli avgjørende for topp fire- og tittelkampen.

Manchester United og Tottenham skal begge møte Manchester City i løpet av sine seks siste Premier League-kamper. Med tøffe lag for de fleste toppklubbene, kan spenningen i topp fire-kampen vare helt inn til siste serierunde.

Etter tapet for Wolverhampton uttalte United-manager Ole Gunnar Solskjær at de må vinne fem av de siste seks for å spille Champions League neste sesong.

– Det er tre tapte poeng. Vi visste at vi må ha 15 poeng til for å komme innenfor topp fire. Vi har seks kamper igjen å gjøre det på, sa kristiansunderen etter 1-2-tapet.

Under kan du se de resterende Premier League-kampene til Chelsea, Arsenal, Manchester United og Tottenham.