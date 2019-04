– Mannen, som er bosatt i Florø, var i politiavhør som vitne. Opplysninger som fremkom under dette avhøret, sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjorde at politiet mener det er overvekt av sannsynlighet for at han deltok i eller medvirket til drapshandlingen, opplyser Vest politidistrikt.

Politiet tar sikte på å fremstille mannen for varetekt i løpet av fredag.

Firdaposten skriver at kriminalteknikere på torsdag har vært på åstedet for å sikre nye spor. Politiet gjør også undersøkelser på kommunikasjonen mellom de ulike involverte.

TV 2 har vært i kontakt med den siktede mannen i 40-årene sin forsvarer, Ivar Blikra. Han ønsker ikke å kommentere hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.

Det var tirsdag formiddag at politiet i Florø rykket ut til en leilighet etter en bekymringsmelding. Der fant de en livløs mann som ble erklært død på stedet omtrent 40 minutter senere.

Politiet opplyste at de var i kontakt med den siktede 22-åringen allerede før avdøde ble funnet. Det var skader på den avdøde 40-åringen som gjorde at 22-åringen ble drapssiktet.

​Saken oppdateres!

