«Kjære landsmøte, nå må Ap være sinte!»

*trampeklapp i fem minutter*

Dere, det dette var, var en typisk Ap-tale.

En tale som angriper høyrepolitikken.

Som handler om fellesskap. Om barnehaver. Om de eldre.

Som snakker opp velferdsstaten og ned skattelettelser.

Som er full av repetisjoner. Av slagord.

Og fordi det er en Støre-tale, var det også en tale som er litt for fristende å parodiere.

Men! Dere, og dette er viktig! Det var også en sintere tale. En mer aggressiv Støre. Litt tydeligere, litt mer irritert.

For et moderat Ap, et Ap som inngår kompromisser, som ikke helt vet hvor de står - dere, sånn vil vi ikke ha det!

Denne feilen vil Støre rette opp!

Dere, det er to år siden forrige Ap-landsmøte. Talen som Støre holdt da, den hadde flere vitser.

Mer humor.

Mer optimisme.

Mer om hva Ap ønsket å gjøre hvis de vant valget.

Men de vant ikke valget.

To år med mer Høyre-politikk. To kjipe år for Ap. Og to år med Støre som forsøker å finne riktige ord å bruke. Ord som beskriver regjeringen. Ord som vinner velgere.

Og dere, han fant dem. Han satte like gjerne utropstegn bak:

«Urettferdig!»

«Så galt!»

«Sånn skal vi ikke ha det i norsk arbeidsliv!»

«Denne uretten må vi rette opp!»

«Sånn kan vi ikke ha det!»

«Sånn styrer man ikke et land!»

Når Arbeiderpartiet ikke gjør det bra på meningsmålingene, er det ikke politikken det er galt med, mener Støre. Da er det velgerne som ikke får med seg hva de står for.

Når Støre er en av landets upopulære partiledere, er det ikke han det er noe galt med. Da er det Trond Giske som skaper distraksjoner.

Når velgerne heller går til Senterpartiet og SV, er det ikke fordi Senterpartiet og SV er bedre partier. Da er det pressen som er urettferdig!

Dette er Støres kamp.

For det vi ser nå, dere, er en utvikling som går i feil retning. For Arbeiderpartiet. For fagbevegelsen. For selveste statsministerkandidaten. Og han heter Jonas Gahr Støre.

Akkurat som fellesskap har blitt til urettferdighet, har gode meningsmålinger blitt til dårlige meningsmålinger.