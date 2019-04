Kaja (35) drev ulovlig pokerklubb: – Sinnssykt hvis jeg må i fengsel

Dommen vil dermed få stor betydning for norsk poker, fordi retten skal ta stilling til om poker kan defineres som et lotteri og dermed forbys etter lotteriloven. Mer enn 15 spillere og en matematiker var blant vitnene i retten.

– Poker er et ferdighetsspill. Hvis vi får en dom som slår fast det, vil det snu opp ned på alt av pokerlover i Norge, sier president Sigurd Eskeland i Norsk Pokerforbund, som også vitnet i saken.

Oslo tingrett opplyser til TV 2 at de ikke på forhånd ble gjort oppmerksom på at det var behov for en større sal. «Da behovet oppstod, var det ingen store ledige saler», skriver tingretten.

En tidligere høyesterettskjennelse har slått fast at det kan skilles mellom turneringspoker og kontantpoker, såkalte «cash games», der spillerne har mulighet til å kjøpe seg inn og selge seg ut når som helst.

Hos Quads har det blitt spilt nærmest alle varianter av poker – også cash games. Det har klubben åpnet for fordi de ville ha et tilbud til spillere som røk ut av turneringer.

– Jeg skjønte at det kunne være ulovlig. Det er derfor jeg har erkjent straffskyld, fordi jeg har drevet med cash games. I tillegg vet jeg jo at det ikke er lov til å selge alkohol, erkjenner Østvang.

– Hvis ikke fengsel, hvilken straff mener du det er passende at du skal få?

– Det har jo ikke vært prøvd i retten, så det er vanskelig for meg å si. Men ja, jeg har gjort noe ulovlig og skal straffes for det, sier hun.

HENDA PÅ BORDET: Politiet fant mange pokerspillere og store mengder ufortollet alkohol da de slo til mot Quads 1. mars i fjor. Foto: Politiet

Konflikt med politiet

Under rettssaken ble det også tema hvorvidt politiet egentlig hadde trengt å ta seg inn på Quads med våpen og store mengder politifolk.

Politiets bilder fra aksjonen viser at de hadde med seg rambukk og ropte «henda på bordet!» da de stormet lokalet.

Drøyt fem måneder tidligere hadde Østvang nemlig opprettet en filial for Quads poker i Ullensaker i forbindelse med poker-NM. Der kunne utslåtte spillere samles og fortsette med poker.

Lovlig poker Siden 2015 har poker vært ubestridt lovlig dersom:

Alle spillerne er over 18 år.



Man er maksimalt ti spillere.

Det ikke spilles for mer enn 1.000 kroner per spiller.

Spillet ikke har et organisert eller profesjonelt preg.

Da politiet trappet opp på døren og ba Østvang stenge ned, var lokalet tømt i løpet av dagen.

– De kunne bare banket på og bedt meg pakke sammen også denne gangen. Jeg har hatt en åpen dialog med politiet hele veien. I stedet stormer de inn i lokalet. Det er første gang vi har hatt våpen på Quads, og det var veldig traumatisk for meg og gjestene, sier Østvang.

AKTOR: Politiadvokat Philip Mathew Green. Foto: TV 2

Politiadvokat Philip Mathew Green kan ikke gå inn på den kontakten Østvang har hatt med ulike politifolk opp gjennom årene. Om aksjonen sier han at det var en taktisk vurdering fra politiet.

– Politiet valgte å aksjonere mot fem klubber samtidig for å sikre at ikke klubbene varslet hverandre om aksjonen, sier han.

– Men dere har visst om pokerklubbene lenge. Hvorfor har ikke politiet stengt dem tidligere?

– At vi er klare over at det pågår noe straffbart, betyr ikke at vi har verken tid eller mulighet til å gjøre noe med det. Politiet må ha anledning til å prioritere ressursene sine. I dette tilfellet har det vært en oppblomstring av pokermiljøene, og på et tidspunkt mente vi at vi måtte gjøre noe med dette, sier han.

Dommen i saken er ventet å falle i neste uke. Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot noen av de fire andre pokerlederne som ble pågrepet i aksjonen.