Slik vil de likevel få Harnes dømt i garasjesaken

Flere ganger i løpet av sommeren 2015 var Lars Harnes på besøk i garasjen til Imran Saber på Oslos østkant.

Saber er en kjent mann i det kriminelle miljøet. Det samme er Harnes, som i mange år har hatt en sentral rolle i MC-klubben Bandidos.

Både i tingretten og i lagmannsretten var Harnes tiltalt for å ha forsøkt å drepe Saber. Bandidos-toppen kjørte en stjålet Vespa påsatt falske skilter, og han hadde med seg en pistol med lyddemper da han besøkte garasjen.

På kroppen hadde han nylon fra topp til tå og teip i skjøtene mellom klesplaggene. På hodet hadde han hjelm med sort visir.

SPESIELL BEKLEDNING: Lars Harnes hadde på seg denne hjelmen da han ble pågrepet av Beredskapstroppen i Imran Sabers garasje. I tillegg hadde han på seg nylonstrømper og regntøy. (Foto: Politiet)

Politiet holdt garasjen under oppsikt da Harnes kom på besøk. De sørget også for å holde Saber borte. Politiet mener at det er grunnen til at det ikke skjedde en alvorlig kriminell handling.

– Derfor var jeg der

TV 2 har tidligere spurt Lars Harnes om hva han gjorde i garasjen til Saber. Da svarte han følgende:

– Jeg var i garasjen for å komme til enighet med Saber, for å løse et problem på vegne av en bekjent, forklarer Harnes.

Han har flere ganger nektet for at han var i garasjen for å drepe. I retten har Harnes forklart at meningen var å skremme Saber.

Lars Harnes og NOKAS-raner Metkel Betew ble begge frikjent for drapsforsøk i tingretten og lagmannsretten. Politiet mener at Betew hyret inn Harnes for å utføre drapet på Imran Saber, men nådde altså ikke frem med sin påstand.

FRIKJENT: NOKAS-raner Metkel Betew var tiltalt for å ha hyret inn Lars Harnes som leiemorder, men han ble frikjent i to rettsinstanser. Foto: NTB Scanpix

​Betew er nå å anse som frikjent, mens påtalemyndigheten har anket frifinnelsen av Harnes til høyesterett.

Aktor overrasket

Statsadvokat i saken mot Lars Harnes, Geir Evanger, legger ikke skjul på at han ble overrasket over at lagmannsretten frikjente Bandidos-toppen for drapsforsøk.

– Vi mente at bevisene var gode nok til å få han dømt. Videre er vi også overrasket over at han ikke ble dømt for forsøk på grove trusler når han ble frifunnet for drapsforsøk.

​– Hvorfor det?​

– Vi mener alternativet til at Harnes skulle ta livet av Saber, var at han skulle true Saber med våpenet. Da snakker vi om forsøk på grove trusler med skytevåpen. I retten gjorde vi gjeldende at Harnes ville kunne dømmes for forsøk på grove trusler hvis retten kom fram til at Harnes skulle frifinnes for overlagt drapsforsøk, sier Evanger.