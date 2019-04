For omtrent ett år siden kom nyheten om at den svenske popgruppen Abba har blitt gjenforent og at de hadde spilt inn to nye låter.

De har fått navnet «Don't shut me down»og «I still have faith in you».

De to låtene er skrevet spesielt for en hologram-turne som bandet har planlagt. På denne turneen skal det også fremføres gamle låter.

På hologram-turneen skal digitale kopier av bandmedlemmene være på scenen sammen med et live-band. Publikum vil altså få en levende, tredimensjonal datafremstilling av en artist som ikke er fysisk tilstede.

Kommer til høsten

Prosjektet har blitt forsinket flere ganger, men nå forteller Björn Ulvaeus (73) at fansen ikke må vente så veldig mye lenger på en smakebit.

– Avatarene kommer forhåpentligvis til å synge en ny Abba-sang i en video i september eller oktober, sier han til danske Ekstra Bladet.

Han forteller videre at det fortsatt jobbes med hologram-teknikken.

– Vi jobber fortsatt med Abba-avatarene, som er digitale kopier av oss selv. Det er veldig merkelig, men også veldig morsomt, sier han til avisen.

Over 35 år siden

Bandet er altså kun gjenforent i studio, og Benny Andersson har tidligere uttalt at det ikke vil komme en ny Abba-plate.

Abba, som besto av Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad, herjet hitlistene fra 1972 til 1982. De er beskrevet som et av verdens mest innflytelsesrike band, og de solgte i løpet av karrieren over 400 millioner plater.

Innspillingen av de nye låtene skjedde 35 år etter at bandet sist var sammen i studio.