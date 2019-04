Funnet druknet i 2001 - familie og venner mener Mats (18) ble drept

Mats, lillesøster Ailin og storebror Krister. Foto: Privat

- Han ville ut av det

Åsted Norge har snakket med over 20 personer som kjente Mats. Alle beskriver ham som en godt likt person med mange venner. Så å si alle tenker at han ble drept.

De fleste av disse personene lever i dag normale liv, men den gangen eksperimenterte de med hasj og narkotiske piller i et tøft ungdomsmiljø.

— Han ville ut av det. Jeg snakket med ham om det et halvt år tidligere. Da hadde han full kontroll, det var liksom ikke noe problem. Men han skjønte selv etterhvert at han hadde et problem, forteller broren Krister.

Den siste dagen

Flere av Mats sine venner sier til Åsted Norge at Mats skulle hjem til noen i Laksevåg og hente et større parti narkotiske piller, rohypnol, kvelden før han døde. Han skulle komme tilbake til dem i sentrum, men dukket aldri opp.

Når moren finner sengen hans tom neste morgen begynner hun å ringe flere i familien. Hun er urolig, men ingen har sett Mats. Uroen blir forsterket når hun får en telefon fra en dame som sier at hun har funnet en lommebok med busskortet til Mats på gata i Laksevåg. Den er tom for penger.

Anne Marit Rand Wiberg ringer til slutt politiet. Når de spør hva Mats hadde på seg skjønner hun at noe har skjedd, men det skal ennå gå flere timer før politiet og presten står på døra.

— Jeg husker ikke så mye av det, jeg husker bare at jeg ble helt syk. Jeg gikk opp på badet og sang en vuggesang jeg pleide å synge til barna da de var små, forteller moren.

Mats sine søsken husker kaos, sorg og et hus fullt av mennesker som kom for å støtte dem. Deretter husker de alle ryktene som begynte å gå. Ryktene om at Mats ble drept.

Politiet mistenkte ikke noe kriminelt

Allerede neste dag gikk politiet ut i media og sa at de ikke mistenkte noe kriminelt. Likevel avhørte de nærmere 20 personer i miljøet rundt Mats. Åsted Norge har lest etterforskningsdokumentene. Tre av dem som ble avhørt var sammen med Mats i timene før han døde.

De bodde i leiligheten der Mats, ifølge flere venner, skulle hente en større mengde rohypnol. To av dem forteller at de og Mats var våkne hele natta. De drakk og ruset seg, men rundt kl. 06-06:30 om morgenen sier de at Mats gikk. De sier også at han tok med seg både ryggsekken og mobilen sin.

Telefonloggen viser at mange prøvde å ringe ham i løpet av natta, og at den siste samtalen fant sted like før kl. 06. Personen som skal ha snakket med ham, er nå død. Klokka 07:27 blir alle mobilanropene viderekoblet til telefonsvareren.

Rundt kl. 09 blir Mats funnet noen hundre meter fra leiligheten han forlot. Da er sekken, mobilen og armbåndsuret sporløst borte, og lommeboka ligger tømt for penger på gata. Den ligger ca 100 meter fra småbåthavna der Mats ligger på magen i vannet. Mats har ifølge obduksjonsrapporten flere sår på kroppen og buksa er spjæret på venstre lår.

Flere venner sier til Åsted Norge at Mats voktet sekken nøye. Der pleide han å oppbevare narkotikaen han solgte. De sier også at Mats alltid hadde mye penger, og én av dem mener han hadde over 6000 kr i lommeboka kvelden før han døde.

To vitner kan ha sett noe

På samme tidspunkt som Mats skal ha forlatt leiligheten på Laksevåg om morgenen mandag 5. november 2001, kommer en postmann kjørende i Damsgårdsveien på Laksevåg. Han legger merke til en ung mann som virker veldig ruset. Postmannen meldte seg til politiet da han hørte at en ung mann var funnet druknet på samme sted.

— Jeg stopper og sveiver ned vinduet for å få øyekontakt, men får ikke det. Jeg får heller ikke noe svar, han bare grynter. Han går videre og lener seg mot et gjerde, forteller postmannen Morten Hanssen til Åsted Norge.

Han leverer post på kaia og kjører ut på veien igjen rundt kl. 07:00. Da ser han den unge mannen igjen. Han har nå beveget seg 15-20 meter, men lener seg fremdeles mot det samme gjerdet som skiller Damsgårdsveien fra småbåthavna. Han legger ikke merke til noen ryggsekk.

— Jeg tror nok at jeg ville observert en sekk. Han var såpass nært på bilen og meg, sier han.

Hvor Mats sin ryggsekk er blitt av er et mysterium. Men kanskje noen faktisk har sett noe? Når postmannen kjører videre ser han nemlig to personer som røyker på gata 100 utenfor Damsgårdsveien 165 der han mener ISS holdt til den gangen.

— Jeg antok at de skulle på jobb. Det var helt alminnelige mennesker jeg antok at skulle på jobb, sier han.

Disse personene ble aldri oppsporet av politiet, men kan ha viktig informasjon uten at de selv vet det.

Håper på svar

Familien kontaktet Åsted Norge i håp om at noen kan gi dem et svar på hva som skjedde med sønnen og broren deres.

- Selv om miljøet rundt ham er stort, så er det garantert mange som har hørt noe. Både hvem som kanskje står bak eller kjenner folk som har hørt ting, sier søsteren Ailin Wiberg.

— Jeg er ikke ute etter noen hevn, men jeg vil så gjerne vite mer. Jeg trenger å få fred i sjelen, avslutter Mats sin mor.

Tips kan sendes til astednorge@tv2.no