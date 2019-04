Wolverhampton bekrefter torsdag at klubben har valgt å benytte seg av opsjonen i låneavtalen med Benfica for spissen Raul Jiménez. Meksikaneren har signert en fireårskontrakt som knytter ham til ulvene frem til 2023.

Det koster Wolves ifølge Sky Sports drøyt 340 millioner kroner å gjøre Jiménez til deres eiendom. Det er også overgangsrekord for klubben.

Men det er penger vel anvendt om man ser på hva 27-åringen har levert denne sesongen. På 37 kamper er det blitt 15 scoringer for Wolves, som har imponert etter opprykket og innehar sjuendeplassen i Premier League. Ingen i ulveflokken har scoret flere mål denne sesongen.

I tillegg er klubben i semifinalen i FA-cupen der Watford venter førstkommende søndag.

– Han har hatt en fantastisk påvirkning på klubben i den korte perioden han har vært her, og vi er henrykte over at han vil være en del av klubben på lang sikt, sier sportsdirektør Kevin Thelwell til klubbens hjemmesider.

Jiménez var senest tirsdag svært delaktig for Wolverhampton da han leverte to målgivende pasninger i 2-1-seieren over Manchester United.

Signeringen av Jiménez vil formelt bli gjennomført 1. juli når låneavtalen utløper.