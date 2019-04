Vilhjálmsson slo tilbake etter marerittperiode: – Tidvis begynner du å tvile på deg selv

Matthías Vilhjálmsson fikk en drømmestart på Eliteserie-karrieren for Vålerenga med to scoringer i 2-0-seieren over Mjøndalen sist helg.

– Det var en deilig start. Fantastisk stemning og vi spilte veldig flott fotball, sier Vilhjálmsson til TV 2 Sporten.



Sesongåpningen ble en gigantisk opptur for 32-åringen etter lang tid med motgang. Hans forrige scoring i Eliteserien må du nemlig tilbake til 2017 for å finne.

En korsbåndsskade han pådro seg på sensommeren 2017 må ta store deler av skylda for det. Først i fjor høst var han tilbake for fullt i Rosenborg, men stort sett ble Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund foretrukket i Trøndelag.

Det endte med to kamper fra start i Eliteserien for Vilhjálmsson i 2018 - og i januar kunne TV 2 avsløre at spissen var klar for Vålerenga.

– Viser at du kan komme langt med hardt arbeid

Der fikk Vilhjálmsson altså drømmestarten i sin første offisielle kamp for klubben.

– Det har vært tøft i perioder, det må jeg innrømme. Det er lenge siden jeg scoret i ligaen... Men jeg hatt en blanding av frustrasjon og motivasjon til å komme tilbake og vise at jeg kan. Så det var deilig for min del å slå sånn tilbake i helga, sier "Matti".

– Har du noen ganger tvilt på deg selv?

– Ja, tidvis gjør man jo det. Noen ganger er det slik. Men så har man gode folk rundt seg som gir deg motivasjon til å ikke gi opp. Dette viser bare at med hardt arbeid kan du komme langt, sier han.

Vil kjempe i toppen allerede i år

I serieåpningen mot Mjøndalen imponerte både Vilhjálmsson og Vålerenga.

Ronny Deila har i oppkjøringen vært klar på at han ønsker å ta nye steg med klubben i år, og at fjorårets 6.-plass skal forbedres. VIF-treneren har uttalt at en topp fire-plassering er målet.

– Jeg håper vi kan være med å kjempe om en plass i Europa. Jeg håper vi kan være med hele veien inn. Og så er jeg opptatt av at vi utvikler et lag som fansen kan være stolt av. Et lag som blør for drakta. Gjør vi det, og jobber som lag, så er det mye enklere for enkeltspillere å skinne, sier Vilhjálmsson om den saken.

I Norge er det i utgangspunktet de tre øverste lagene i serien som får muligheten til å kjempe ute i Europa, i tillegg til cupvinneren. Er cupvinneren et av disse lagene, går Europa-plassen til lag nummer fire i serien.​

I fjor vant Rosenborg både serien og cupen.



Uansett er det liten tvil om at Matthías Vilhjálmsson og Vålerenga håper å kunne yppe seg med de aller beste norske klubbene allerede i år.