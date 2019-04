I høst var Henriette Fischer i ferd med å avslutte studiene, og hun vurderte å gå inn i boligmarkedet.

– Men da ringte en venninne av meg, og spurte om vi ikke heller skulle kjøpe sammen. For det er ganske tøft marked for de minste leilighetene, og venninnen min sa vi kunne få mye mer for pengene hvis vi var to personer som delte en treroms leilighet.

Boligdrøm til fire millioner

Henriette og venninnen Marthe, som begge hadde et budsjett på rundt to millioner kroner, oppdaget raskt at de fikk mye mer for pengene ved å slå sammen budsjettene, som da ble på fire millioner kroner.

For den summen fikk de tilslaget på en meget attraktiv leilighet i Toftes gate, rett ved Olaf Ryes plass, der de de meste populære utestedene på Grünerløkka ligger. Leilighetene på 53 kvadratmeter har to store soverom, gjennomlysning, et lekkert bad og utsikt over Sofienbergparken.

BOR BRA: De to venninnene fikk en treroms leilighet sentralt på Grünerløkka for to millioner kroner hver. Foto: TV 2

Kontrasten til hva de hadde fått for to millioner kroner er slående. Da måtte de ha nøyd seg med hver sin leilighet på rundt 20 kvadratmeter, og en langt lavere standard.

— Finn en samboer

– Markedet for små leiligheter i Oslo er preget av at det er veldig mange som vil bo sentralt, og mange av dem har et budsjett på rundt to millioner kroner, samtidig som at det er altfor få leiligheter i dette prissjiktet, sier administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren

– Det går et skille ved leiligheter under 30 kvadratmeter. For disse er kvadratmeterprisen i snitt 110.000 kroner, mens når du kommer opp i 50 kvadratmeter, synker prisen til 75.000 kroner per kvadratmeter.

Meier er ikke i tvil om at en spleising av boligkjøp gir en standardøkning som mer enn kompenserer ulempen ved å måtte dele toalett og stue/kjøkken.

Viktig med kontrakt

– Så jeg vil anbefale alle som kan å finne noen å kjøpe sammen med. Men sørg for å ha en samboerkontrakt, hvis en av partene skulle ønske å finne på noe annet, anbefaler hun.

Henriette og Marthe har fulgt rådet til Privatmegleren-sjefen.

– Vi har en samboerkontrakt på tre år, slik at det ikke blir noen krise hvis noen av oss får en kjæreste. Så etter tre år selger vi, eller vi fornyer kontrakten og blir boende sammen litt til, sier Henriette Fischer, som er svært fornøyd med beslutningen om å spleise på leilighetkjøp.

– Vi har inntrykk av at vennene våre som kjøpte ettroms, slet mye mer enn oss med å få tak i noe. Flere av dem har sagt vi gjorde noe veldig lurt, fordi de ser at vi har fått større boareal for de samme pengene.