– Det er spennende fordi det er konkurransen mellom den selvstendige innholdskaperen og et stort selskap, sier YouTuber og programleder i NRK Jonas Lihaug Fredriksen.

Konkurransen mellom de to store YouTube-kanalene representerer kampen mellom de store bedriftene og de selvstendige innholdskaperne. Det handler om hva YouTube skal være.

– Jordnær

Selv om svenske Felix Arvid Ulf Kjellberg, bedre kjent som PewDiePie, har nesten 93 millioner abonnementer på YouTube mener Fredriksen at PewDiePie er en jordnær person.

– Det var en fyr som påpekte at PewDiePie tjener millioner på millioner av kroner i året men når han skal lage musikkvideo så blåser han opp ballongene sine selv, forteller Fredriksen.

FLEST FØLGERE: Det er svenske Felix Arvid Ulf Kjellberg, også kjent som PewDiePie, som har flest følgere på YouTube. Foto: NTB Scanpix

Kampen mellom PewDiePie og T-series kommer nok ikke til å ende med det første. Det er en nettside som konstant holder tellingen på hvor mange følgere de to YouTube-kanalene har. Da T-series fikk flere abonnementer enn PewDiePie la sistnevnte ut en musikkvideo hvor han gratulerte T-series. Dette gjorde at svensken gikk rett tilbake til førsteplassen.

Forskjellige trender

Det er et stort mangfold i hva som er på YouTube. Det er alt fra gamingvideoer til personlige vloger til musikkvideoer. Man kan se hva enn man vil. Den siste trenden nå er å låse seg inn på badet i 24 timer.

– Vi kontret det med å være innom 24 bad på en time isteden, for vi hadde ikke lyst til å sitte innelåst i 24 timer, sier Fredriksen.

Ellers er det populært å spise mat foran kamera og ASMR, som er å hvisker inn i en mikrofon. Det er også populært med forskjellige utfordringer.

– Jeg sendte nylig en video til pappa som er en fyr som fant en kjøttøks på et loppemarked som var kjemperusten, og bare pusset den helt ned til perfeksjon, forteller Fredriksen og poengterer at YouTube har noe for alle hvis man leter.