Madison Beer (20) ble oppdaget og signert av Justin Bieber, da hun bare var 13 år gammel.

Nå har Beer en lovende karriere og den unge skjønnheten har over 12,6 millioner følgere på Instagram.

Popstjernen jobber derimot hardt for å bli sett på som noe mer enn et pent ansikt.

Se God kveld Norge lørdager klokken 21.40 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Oppdaget

I 2013 la hun ut en sang på den populære delingstjenesten Twitter. Justin Bieber retweetet videoen, og med sine 25 millioner følgere var platekontrakten nærmest et faktum.

– Det var helt sinnssykt, jeg var jo en superfan av Bieber, forteller hun til God Kveld Norge.

Ifølge henne selv er hun i Norge for å promotere musikken, og ikke egen skjønnhet.

– Jeg føler at jeg ikke kan legge ut mange bilder av meg selv, fordi jeg tenker at det kan bli en ulempe, ettersom folk kan tro at jeg kun er et pent ansikt, sier popstjernen.

Skilte lag

For tre år siden valgte 20-åringen å forlate Biebers selskap, for å få full kontroll over egen karriere. Hun beskriver valget som svært tøft.

– Jeg valgte å dra fordi jeg følte at jeg ble holdt tilbake, men jeg føler at det var en gjensidig avgjørelse fra alle parter. De siste tre årene har vært de beste i min karriere. Jeg har kontroll og jeg kan gjøre det jeg virkelig har lyst til, forteller hun.

Den unge popstjernen liker å ha stålkontroll. Hun vil lage og regissere alle musikkvideoene sine samt drive alt av sosiale medier selv.

Venner i Norge

Stjernen har flere bekjentskap i Norge. En av dem skal være Kygo, men den største norgesvennen er popartisten Ina Wroldsen. Hun var en stor støttespiller i starten av karrièren til Beer.

– Hun gjorde meg veldig komfortable da jeg spilte inn min første singel. Jeg var utrolig nervøs og hun gjorde at jeg ble avslappet.

Kygo og Beer møttes i Tokyo hvor hun dro på konserten hans, og siden den gang har de holdt kontakten.

Store drømmer

Til God Kveld Norge legger hun ikke skjul på at hun er en ambisiøs kvinne, med store drømmer og mye håp ønsker hun å fylle verdens mest kjente og største musikkarena – Madison Square Garden i New York City.

Justin Bieber fylte forøvrig samme arena i 2010, med celebre gjester som RnB-artisten Usher og Miley Cyrus.

– Jeg vil vinne en Grammy. Jeg vil også bli glad om jeg bare blir nominert, men akkurat nå drømmer jeg om at albumet mitt skal toppe hitlistene, sier 20-åringen.