– Man sender ikke bevæpnet politi etter småunger

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), retter krass kritikk mot politiet i en melding på Facebook onsdag:

«Nok en gang har politiet twitra om hendelser på skoler der det er snakk om små barn i krise. De bruker ord som «gjerningsperson» og «mistenkte», og sender av gårde uniformert og bevæpnet politi - noe som selvfølgelig skremmer vannet av både unger, foreldre og ansatte. Ting kommer ut av kontroll, og det er politiets framferd som forårsaker det» skriver hun i innlegget.

Til TV 2 sier Thorkildsen at det var to twittermeldinger på kort tid som fikk henne til å reagere.

– En ting er hvordan politiet omtaler vold mellom gjenger og større ungdommer, men her er det snakk om barneskoleelever. Å bruke begreper som «gjerningsperson» og «mistenkte» og voldsmenn gir et inntrykk av at situasjonen ved skolen er mye farligere enn den er, sier Thorkildsen til TV 2.

– Mange blir skremte

Hun mener også at det er feil å sende bevæpnet og uniformert politi for å få kontroll på småbarn.

– Jeg får mange fortvilte henvendelser fra foreldre og søsken til skolebarn og ansatte på skolene som sier de blir livredde. Jeg er veldig bekymret for at politiets framferd skaper en mer utrygghet i befolkningen, sier hun.

Hun påpeker at barn som utagerer trenger hjelp og oppfølging.

– Vi skal ikke sende bevæpnet politi mot små barn i en sårbar situasjon, sier hun.

Vold og trusler i skolen er en økende tendens flere steder. Og det er ikke noe noen ønsker å ta lett på.

– Mener du det er feil av skolen å ringe etter politiet når en trusselsituasjon oppstår?

– Det er det ikke noe enkelt svar på. Jeg tar inn over meg at det er et problem med voldelig utagering i skolen. Men da er det på tide å ta diskusjonen og være ydmyk i forhold til praksisen vår. Jeg forventer at politiet, vi fra kommunen og representanter fra skolen kan sette oss ned og finne trygge måter å stoppe denne utageringen på, sier skolebyråden.

– Skal vi sende inn bevæpnet politi, eller finne eller finne annen måte å løse situasjonen på som ikke stempler disse barna som voldsmenn?, spør hun.

Thorkildsen sier hun kommer til å ta opp politiets twitring og utrykninger med politiledelsen.

– Vi må klare å utvikle fornuftige måter å samarbeide på, som gjenoppretter tilliten i befolkningen, sier hun.

– Mange hensyn å ta

Politiet har registrert kritikken fra Thorkildsen, men sier det er flere hensyn å ta i situasjoner som oppstår og utvikler seg raskt.