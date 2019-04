Disse kan vinne Gullruten 2019

Gullruten er en prisutdeling der den norske TV-bransjen er i høysetet. Grieghallen i Bergen fylles til randen av celebre gjester og TV-personligheter.

Gjennom året har norske publikummere fulgt sine favoritt programmer og andre spennende nyskapninger.

Nå er nominasjonene til Gullruten klare og mange håpefulle har samlet seg på Edderkoppen scene i Oslo.

Komikeren Sigrid Bonde Tusvik vil lede den kommende prisutdelingen.

Flere prisutdelinger har lenge vært skilt mellom kjønnene. I løpet av de siste årene har det blitt forandringer. Flere av prisene er blitt kjønnsnøytrale hvor kvinner og menn er blitt nominert side om side.

Nå følger Gullruten etter, kun én kan vinne i kategorien - beste skuespiller.

Årets nominerte

I 2018 tok NRK-serien «Heimebane», med Ane Dahl Torp storeslem på utdelingen. Årets nominasjoner vil bli en pekepinn på hvilke serier som kan gjøre rent bord i mai.

Beste underholdningsprogram

Truls a la Hellstrøm

Skal vi danse

På tur med Dag Otto

Stjernekamp

​Beste konkurransedrevne reality

​71 grader nord - Norges tøffeste kjendis

Alt for Norge

Farmen

Sommerhytta

Beste reality

​Gift ved første blikk

Tjukken og Lillemor

Jorden rundt på seks steg

​I lomma på Silje

Beste dokusåpe

Team Ingebritsen

Reindrømmen

Værdal`'n Karsk og Base

​113

Beste dramaserie

Kielergata

Lykkeland

17

​Unge Lovende

Beste humorprogram

​Best før

Parterapi

Hvite gutter

Magnus

Beste barne- eller ungdomsprogram

Zombilars

Helsesista gjør en forskjell

Villa Mekk

Lik meg

Beste livsstilsprogram

Folkeopplysningen

Lisenskontrolløren og livet

Superhunden

Beste nyhets-, sports eller aktualitetsprogram

Korrespondentene

Else om: selvmord

Åsted Norge

URIX - grenseløs - Klimaarven

Beste Dokumentar

En søsters kamp - Brennpunkt

Når knoklene blir til gele

Hatets vugge

Daniel og Simen

Beste dokumentarserie

URO

Helene sjekker inn

Overleverne - Jenta fra Utøya

Sinnsykt

Beste skuespiller

​Anne Regine Ellingsæter

Kevin Vågenes

Thorbjørn Harr

Pia Tjelta

Mohammed Aden Ali

​Kristine Ryssdalsnes Hovli

Beste programleder

​Yama Wolasal

Else Kåss Furuseth

Solveig Kloppen

Line Andersen

​Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen

Beste deltaker

Melina Johnsen - Ex on the Beach

Svein Rossland og Mona Tømran - Ja, vi elsker camping

​Joakim Makipera og Sara Jansson Ishqair - Gift ved første blikk

​Andreas - Superhundene

Årets nyskapning

Kongen av Gulset

Villmark uten voksne

Else om: selvmord

​I lomma på Silje

Publikumsprisen

Jørgine Vasstrand

Lars Monsen

Solveig Kloppen

Bård Tufte Johansen

Silje Sandmæl

​Vegards Harm og Morten Hegseth

Kevin Vågenes

Else Kåss Furuseth

Nicolay Ramm

Linn Skåber

Svein Østvik

Anne Lindmo

