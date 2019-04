En svensk influencer i 20-årene er dømt til 18 års fengsel for å ha drept sin ekskjæreste.

Det skriver den svenske avisen Expressen.

Kvinnen i 30-årene ble funnet død i badekaret i sin leilighet i Solna, som ligger like utenfor Stockholm, i april i fjor.

Ifølge dommen fra Solna tingrett skjedde drapet ved at den svenske mannen dopet ned ekskjæresten med det smertestillende legemiddelet tramadol og la henne i et badekar. Der druknet hun.

Obduksjonen av kvinnen viste at hun hadde fått legemiddelet injisert i halsen. Dosen tilsvarte 20 til 30 tabletter, uttalte en lege i tingretten.

I etterkant prøvde mannen å skjule drapet ved hjelp av stearinlys og jordbær, står det i dommen, ifølge den svenske avisen.

Nekter for drap

Mannens nye kjæreste vitnet i rettsaken, og hun fortalte at hun kjørte ham til kvinnens leilighet den aktuelle natten. Den nye kjæresten fortalte også at hun så ham forberede en sprøyte med legemiddelet tramadol kvelden før drapet.

Ifølge den svenske avisen ble mannen dømt for flere lovbrudd i tillegg til drap, deriblant trusler, seksuelt overgrep og narkotikalovbrudd.

Mannen i 20-årene har hele tiden nektet for at han står bak drapet. I retten mente hans forsvarer at det ikke var sikkert at kvinnen ble drept.

Mannens forsvarer, Leif Silbersky, uttaler til Expressen at de antageligvis vil anke dommen.​

Influencer

Den svenske influenceren hadde over 100.000 følgere i sosiale medier, ifølge Expressen.

På Instagram delte han selfier, samt bilder av penger, våpen og dyre biler, ifølge Aftonbladet.

I retten kom det frem at drapsmotivet skal ha vært at hans fasade som influencer på Instagram var truet.

Advokat Gustaf Linderholm, som representerer familien til den døde kvinnen, uttalte i retten at «motivet for drapet var hans kjendisstatus», ifølge Expressen.

En måned før kvinnen døde, hadde hun gått til politiet for å anmelde ekskjæresten for trusler og vold. Mannen skal også ha skyldt ekskjæresten penger, og det skal ha vært hun som eide bilen som han kjørte rundt i.