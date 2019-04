Kritikken hagler – slik svarer Juve-stjernen

Se hendelsen i Sportsnyhetene i vinduet øverst.

Da Moise Kean ble utsatt for grov rasistisk hets i bortekampen mot Cagliari, feiret han scoring med å statuere et eksempel foran supporterne.

Etter kampen la Bonucci delvis skylden på lagkameraten sin.

– Kean vet at når han scorer et mål, bør han fokusere på å feire med lagkameratene sine. Han vet at han kunne ha gjort noe annerledes. Jeg mener skylden er 50-50. Moise (Kean) skulle ikke ha gjort det, og Cagliaris supportere skulle ikke ha reagert på den måten. Vi er profesjonelle, og må sette et eksempel og ikke provosere noen, sa Juventus-stopperen.

I ettertid er Bonucci blitt kraftig kritisert og latterliggjort for uttalelsen. I et innlegg på Instagram forklarer han seg.

– Etter 24 timer vil jeg klargjøre, innleder han.

– I går ble jeg intervjuet etter kampen. Det jeg sa, er blitt helt misforstått. Antageligvis fordi jeg snakket uten å tenke meg skikkelig om. Verken timer eller år er lang nok tid til å snakke om dette temaet. Jeg fordømmer alle typer rasisme og diskriminering. Hetsen er helt uakseptabel, og dette må ikke bli misforstått, skriver 31-åringen.

TV 2s ekspert langer ut

TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg, er blant dem som stilte seg uforstående til Bonuccis uttalelse etter kampen.

– Det er enormt provoserende. Jeg skjønner ikke hvorfor i all verden han sier noe sånt. For det første er ikke feiringen noe spesielt provoserende en gang, og for det andre kan man aldri dele skyld etter den type rasistisk hets som en 19 år gammel spiller er blitt utsatt for, slår hun fast.

– Han har prøvd i etterkant å si at det ikke var det han mente, men dette har vært et stort problem i italiensk fotball. Det har vært flere typer sånne saker denne og tidligere sesonger også. Bonucci bør vite bedre og gi lagkameraten full støtte. Det er aldri den spilleren som blir utsatt for hets sin feil, påpeker Finstad Berg.

– Hvorfor tror du at det er slik i italiensk fotball?

– Det har vært et problem i mange år. Problemet er ikke blitt ordentlig tatt tak i, og deler av italiensk supporterkultur har hatt en del ugne holdninger. Det er ultrasgrupper med fascistiske strømninger, og også et land som har hatt voldsom kritikk mot innvandring. Dette har gjort at spillere som Mario Balotelli er blitt utsatt for rasisme. Dette er også tredje sesongen på rad at spillere opplever rasisme på Cagliaris hjemmebane, minner hun om.