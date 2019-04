Vi har fått hjelp av publikum til å kåre det aller mest uforglemmelige øyeblikket i løpet av 25 år med TV 2 hjelper deg.

Vinneren ble bildel-selgeren som ikke var veldig serviceinnstilt da TV 2 hjelper deg sitt TV-team kom på besøk. TV 2-programmet besøkte GBL bildeler i 1996 da en misfornøyd kunde mente han hadde fått feil motor av firmaet. Firmaets daglig leder, Leif A. Rolfstad, stod på sitt og nektet å gi kunden en ny motor.

– Du kan ikke gjøre alle fornøyd, om bare 90 prosent er fornøyd så er jeg happy, jeg, uttalte Rolfstad på TV den gangen.

Rekesjokk

TV 2 hjelper deg har hatt mange tester opp gjennom årene, både høytidelige og uhøytidelige.

I 2003 besøkte vi Fritz Brodin (93) som sjekket hvor mange reker det var i rekesalaten. Han var forbanna!

Opp igjennom de 25 årene TV 2 hjelper deg har gått på lufta har det vært mye action og dramatikk. Det er mange som ikke vil snakke med oss når vi vil konfrontere dem.

Tok beina fatt

Et byggefirma fikk 2,2 millioner kroner for å pusse opp og bygge på et hus. Huset skulle være ferdig i august 2013, men i 2015 var det fortsatt ikke ferdig. Da TV 2 hjelper deg ville ha en forklaring fra entreprenøren, tok han både beina og bilen fatt.

I TV 2 hjelper deg har det vært mange rare episoder. En av de merkeligste var i 1997. Børje Furunes fikk feil jakke utlevert fra renseriet, men eieren nektet å høre på kunden og ble fly forbanna når Furunes ikke vil ta imot feil dress.

Vi har fått mange overraskelser ved sjekk av renhold. Det viser blant annet denne reportasjen fra 2012. På opptakene ser man tydelig at en renholdsmedarbeider først rister den brukte dobørsten i vasken, før han tar såpe på den og skrubber både dusjen og hele badegulvet.

