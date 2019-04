– Man lever to forskjellige liv

Storhamar - Frisk Asker fra kl. 18.30 på TV 2 Sport 2 og Sumo!

I kjelleren sin på Hamar har Patrick Thoresen et stappfullt troféskap. Blant annet serie- og cupmesterskap fra Russland, Årets norske ishockeyspiller og et NM-gull fra 2000 med Storhamar.

Det er bare ett problem for den tidligere NHL-proffen. Thoresen har aldri spilt i en NM-finale. På fredag har han muligheten.

– Jeg var jo 16 år da jeg vant NM. Den ble ettersendt i posten for jeg var i Riga med U18-landslaget. Det var gøy det også, men det hadde vært gøy å være med på Hamar, forteller kapteinen.

– Føles det som at du har vunnet NM-gull med Storhamar?

– Nei, egentlig ikke. Når du ikke er delaktig og ikke helt til stede, så føler du ikke at du har vært helt med. Jeg håper jo vi kan gjøre noe med det i år.​

​Kronen på verket

Thoresen har ved flere anledninger i karrieren oppnådd utmerkelser ingen annen nordmann har fått før han. Veteranen ble den første nordmannen til å vinne det russiske sluttspillet, Gagarin Cup. I tillegg ble han i 2012 første nordmann som ble valgt ut på et All-star lag i et VM.

Landslagsspilleren fikk to sesonger i NHL. Til tross for sesongene i hockeyens gjeveste liga, er det ikke øverst på veteranens liste over triumfer.

– Det er spesielt å spille i NHL, men høydepunktet er jo de gangene jeg har vært med å vinne i Russland. Det er ikke helt komplett før man har vært med å vinne. Du kan ha mye individuelle utmerkelser, men det å vinne som et lag er noe spesielt. Uansett om det er i Get-ligaen eller KHL, slår Thoresen fast.

35-åringen innrømmer at han har en annen holdning til seier nå, enn for 10 år siden.

–​ Jeg er stolt av det jeg har, men det hadde jo kronet verket med et NM-gull for Storhamar. Jeg lærte meg da jeg var rundt 30 år at man skal nyte når man har mulighet til å vinne noe. Skuffelsen blir bare større og større jo eldre man blir. Man skal ikke ta det å vinne for gitt, forklarer hærføreren.

I fjor hadde Thoresen muligheten til å endelig få spille i en NM-finale da Storhamar slo Lillehammer 4-2 i finaleserien, men i desember dro han tilbake til SKA St. Petersburg for muligheten til å vinne Gagarin cup igjen.

– Det var et bevisst valg at jeg dro i desember. Jeg følte meg ikke ferdig med utlandet og jeg visste at Storhamar i fremtiden også kom til å være et slagkraftig lag. Jeg håpet å få et finalespill og kanskje krone det med et norgesmesterskap senere, sier Storhamar-kapteinen.