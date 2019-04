Porto-spiss kan kopiere Champions League-legender mot Liverpool

Se Liverpool – FC Porto på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1 fra 20.00 (kampstart 20.55)

Tirsdag starter kvartfinalene i Champions League, og på Anfield skal Liverpool ta imot FC Porto.

I front hos gjestene finner man en av denne sesongens store profiler i turneringen, 27 år gamle Moussa Marega, som virkelig har fått folk til å heve øyenbrynene denne sesongen.

Landslagsspissen fra Mali har scoret i hele seks Champions League-kamper på rad, og kan tirsdag bli kun den fjerde i turneringens historie til å score i sju strake kamper. I så fall leverer han en prestasjon som kun Ruud van Nistelrooy, Edinson Cavani og Cristiano Ronaldo har gjort før ham.

– Det er enormt imponerende, og spesielt om en tar med i betraktningen at han er i rute til å skulle gjøre det for et lag som ikke er blant utfordrerne. Andre før ham har gjort det for lag som man kanskje forventet at skulle gå hele veien. Det vil være ekstremt godt gjort om han klarer å skyte seg inn i det selskapet, sier TV 2s blogger og fotballekspert Mina Finstad Berg.

For ordens skyld: Både van Nistelrooy og Ronaldo (to ganger) forlenget også rekkene ytterligere ved å score også i kampene etter sin sjuende.

Utrolig reise - dro til Tunisia uten å få spille

Kun Lionel Messi og Robert Lewandowski (begge åtte) har scoret flere mål enn Marega i den inneværende ordinære Champions League-sesongen, og Porto-spissen har virkelig slått tilbake etter det som var trøblete år. For fem år siden slet han med pengene i Amiens på nivå tre i Frankrike, og skulle få et sårt tiltrengt oppsving i tunisiske Espérance de Tunis.

– Jeg tjente veldig dårlig da jeg spilte for Amiens, og hadde det trangt økonomisk. Så fikk jeg et lukrativt tilbud fra Tunisia, og med de pengene kunne jeg hjelpe familien min, som slet. Jeg nølte ikke et sekund og dro på flekken, sier Marega i et intervju med UEFAs eget Champions League-magasin.

Byråkratiske problemer gjorde imidlertid at det ikke ble et eneste minutt i tunisisk fotball på angriperen, men han hadde allikevel vist nok til å få muligheten i Marítimo i Portugal, og derfra var veien kort til grønnere gress i Porto. To halve sesonger i Madeira holdt til at dragene bladde opp, og i sin første hele sesong ble han toppscorer for Porto med 22 ligamål i 2017/18.

– Et konstant uromoment

Finstad Berg holder Marega som en av de mest spennende spillerne å følge hele denne Champions League-sesongen, og mener hans blotte tilstedeværelse i returoppgjøret mot Roma i forrige runde var avgjørende for at portugiserne i det hele tatt fremdeles er igjen i turneringen.