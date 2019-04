Det kommer fram i den foreløpige havarirapporten, ifølge internasjonale medier.

Etiopias transportminister Dagmawit Moges kommenterte funnene under en pressekonferanse fredag formiddag.

Data fra flyets såkalte svarte bokser viser at flymaskinens nese ble tvunget nedover. Moges sier at pilotene og mannskapet fulgte prosedyrene til punkt og prikke, men at de ikke klarte å få kontroll over flyet.

– Mannskapet hadde alle lisenser og kvalifikasjoner for å gjennomføre flygningen. Det anbefales at flyets kontrollsystem gås over av produsenten, sa transportministeren.

Etterforskningen har ikke avdekket noen strukturelle feil på flymaskinen.

– Stolte av pilotene

I en uttalelse fra Ethiopian Airlines sier selskapets toppsjef Tewolde GebreMariam at de er svært stolte av at pilotene fulgte nødprosedyrene i en ekstremt vanskelig situasjon.

«På tross av deres iherdige innsats og at de fullt ut fulgte nødprosedyrene, var det svært uheldig at de ikke klarte å gjenvinne kontroll over flyets vedvarende bevegelser nedover», heter det i uttalelsen.

To sikkerhetstilrådinger er fremmet i den foreløpige rapporten. Det ene går på at flyets kontrollsystemer skal gjennomgås av flyprodusenten. Bakgrunnen for dette er at gjentakende kommandoer for å senke flyets nese er oppdaget i etterforskningen av havariet.

Det andre punktet sier at luftfartsmyndigheter skal verifisere flyets kontrollsystemer før flyet igjen kan settes i drift.

Flyforbud

157 mennesker omkom da flyet fra Ethiopian Airlines styrtet kort tid etter avgang fra Addis Abeba 10. mars. Dette var den andre fatale ulykken med den nye flytypen i løpet av få måneder.

Et system som skal hindre at flyet steiler kom i fokus etter den første ulykken med en MAX 8 fra Lion Air. Dette systemet er unikt for MAX-flyene, og etter den andre ulykken ble alle MAX-fly satt på bakken.

Boeing jobber med en oppdatering av systemet og et opplæringsprogram for pilotene.