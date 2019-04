Elever ved Holla 10-årige skole var de som fikk i oppgave å peke ut en mørkhudet person, blant ting som melk, mark og mus.

Det var Kanalen som først omtalte saken.

Fra 1976

Ifølge NRK var lekseheftet som inneholdt oppgaven fra 1976. Oppgaven gikk ut på å sette strek mellom bilder og tekst.

Ved et annet tilfelle i heftet er en oppgave illustrert med et bilde av mørkhudet gutt og ordet «neger», der ordet skal staves.

Rektor Anne Lindgren sier til NRK at heftet skulle vært fjernet for lengst, men har ved en feiltakelse blitt liggende.

Nylig ble heftet delt ut til elever av en lærer ved småskoletrinnet, på tross av at skolen har jobbet med å luke ut utdatert skolemateriell.

– Det er ingen ved vår skole som har et slepphendt forhold til at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Vedkommende lærer er fryktelig lei seg for at dette har skjedd.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å legge oss flate, sier rektor til NRK.

Skolen har sendt ut brev til elevenes foresatte, der hun beklager det som har skjedd, og oppfordrer dem til å ta kontakt om noe skulle være uklart.



Saken utvides.