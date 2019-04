De to unge gründerne bak Oslo Business Forum, Christoffer Omberg og Marius Wang har invitert den tidligere statsministeren i Storbritannia, David Cameron til Norge.

– David Cameron ledet Storbritannia gjennom en utrolig turbulent tid og forvandlet landets økonomi i en periode med store finanspolitiske utfordringer. Han var også mannen bak folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU, hvor han ledet «remain» - kampanjen. Med sin brede erfaring kan Cameron hjelpe oss å bedre forstå dynamikken mellom politikk og næringsliv, samt gi et uovertruffet perspektiv på EUs fremtid, og Storbritannias sted i verden etter Brexit, sier Christoffer Omberg, grunnlegger og administrerende direktør i Oslo Business Forum.

– Angrer ikke

Cameron var aldri for å gå ut av EU, men tok beslutningen om en folkeavstemning for å stagge EU-skeptikerne i eget parti. Det fikk store konsekvenser for ham. Han ble statsminister i 2010 og gjenvalgt i 2015.

Etter det uventede nederlaget i folkeavstemningen gikk han av både som statsminister og partileder i juli 2016 og ble etterfulgt av Theresa May.

I et sjeldent intervju med BBC og andre reportere i januar, sa han at han ikke angret på folkeavstemningen. Den korte uttalelsen ble gitt på dørterskelen på hans hjem i Notting Hill, i forbindelse med at Cameron kom hjem fra ferie i Costa Rica.

Lanserer bok

Cameron har vært fraværende i Brexit-debatten de siste tre årene. Han er i ferd med å skrive ferdig sine memoarer, som nettopp skal lanseres i september. De skulle vært lansert sist august, men Cameron har ikke ønsket å gi dem ut før brexit har skjedd.

Britiske aviser har skrevet om hans «designer-campingvogn» til nærmere 300.000 kroner han har plassert i hagen på landsstedet i Cotswolds. Denne er brukt som skrivestue. Cameron har en rekke styreverv, blant annet i UK-China Investment Fund og tar også klekkelig betalt for å holde foredrag.

Til konferansen i september kommer også den operative sjefen (CTO) i Amazon Werner Vogels og professor ved London Business School.

– Vi tar sikte på å finne et variert spekter av personligheter, samt emner som er engasjerende og relevante når konferansen går av stabelen. Det handler om å finne den perfekte kombinasjonen av de større navnene fra næringslivet kombinert med de ukjente, «uslepne diamantene», sier Omberg.