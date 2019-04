I februar 2017 døde 19 år gamle Timothy Piazza etter en fest i huset til studentbrorskapet Beta Theta Pi.

Piazza hadde konsumert store mengder alkohol og døde av skadene han pådro seg etter å ha falt ned en kjellertrapp. Hendelsen skjedde i huset til studentbrorskapet under et innvielsesarrangement for nye medlemmer.

19-åringen falt ned trappen ved 23-tiden. Videoopptak fra overvåkningskameraer inne i huset viser ifølge NBC News at flere av de som var til stede bar Piazza opp trappen og slo han i ansiktet for å forsøke å få kontakt med han.

Ingen ringte etter hjelp.

Nesten tolv timer tok det før et av medlemmene i brorskapet ringte nødnummeret.

Lovendring

Piazza fikk hjerneskader som følge av fallet og to dager senere døde han. Dersom 19-åringen hadde fått helsehjelp tidligere, kunne han overlevd.

Saken har fått mye oppmerksomhet i USA, blant annet fordi den har ført til endringer som har gjort Pennsylvanias «anti hazing»-lovgivning strengere, skriver TIME.

Med «hazing» menes en hver handling som gjennomføres mot noen som skal bli med, prøver å bli med eller beholde sin plass i en hvilken som helst organisasjon, som er ydmykende, skremmende eller nedverdigende, eller som setter personens helse eller sikkerhet på spill.

Februarkvelden i 2017 måtte de nye medlemmene i Beta Theta Pi drikke forskjellige typer alkohol på flere stasjoner under en konkurranse. Ifølge CNN drakk Piazza 18 enheter på 82 minutter.

Fengselsstraff

Nå er tre av brorskapsmedlemmene som var til stede på festen i 2017 dømt til fengsel som følge av dødsfallet.

De tre har alle sagt seg skyldig i tiltaler forbundet med «hazing».



De må også betale bøter og gjennomføre samfunnstjeneste.

De fire er ikke de eneste som må gjennom rettssystemet som følge av dødsfallet til Tim Piazza. Dødsfallet førte til tiltale mot hele 28 tidligere medlemmer av brorskapet, skriver CBS News.