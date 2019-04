En gammel forsvinningssak som nå kan være oppklart, ryster USA.

En 14 år gammel gutt med skrubbsår på kroppen dukket opp i Cincinnati i Ohio onsdag.

Sharon Hall, som bor i et nabolag i Newport oppdaget en nervøs gutt som oppholdt seg nær en bil i nabolaget. Hun sier hun trodde gutten forsøkte å stjele bilen.

En annen i nabolaget ringte politiet da gutten fortalte dem at han hadde løpt i to timer og hadde vondt i magen.

Da politiet kom til stedet, identifiserte gutten seg som savnede Timmothy Pitzen (14). Han fortalte at han hadde rømt fra to menn som hadde holdt ham i fangenskap i sju år, skriver CNN, som siterer politirapporten.

CNN har også lagt ut et sladdet bilde som er tatt av en nabo forut for at gutten ble funnet.

– Håper det er han

Det er foreløpig ikke bekreftet at det faktisk er den savnede gutten som er funnet, men FBI og lokalt politi jobber hardt for å avklare dette, melder den lokale tv-stasjonen Fox19.

Politibetjent Bill Rowley ved Aurora Police Department, sier at de er forsiktige med å dra noen forhastede slutninger.

– Vi aner ikke om dette er Timmothy Pitzen. Det kan være tull, men alle er selvfølgelig håpefulle. Vi må være varsomme, sier han ifølge Metro.

Timmothys bestemor, Alana Anderson, at hun håper at barnebarnet faktisk har kommet til rette.

– Jeg håper at det er han og at han har vært et bra sted der han har hatt det godt. Jeg er forsiktig forhåpningsfull, sier hun.

Tragiske omstendigheter

Seks år gamle Timmothy Pitzen forsvant i mai 2011, under tragiske omstendigheter.

Hans far leverte ham på skolen, men han ble hentet av moren Amy Fry-Pitzen, som tok ham med på en tre dagers ferie der de blant annet besøkte flere fornøyelsesparker. Hun sjekket deretter inn på et hotell og tok sitt eget liv.

Hun etterlot seg et brev der hun skrev at sønnen var trygg og ble passet på av noen andre og slo fast at: «Dere vil aldri finne ham»