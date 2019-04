Tallknusernes dom: United blir nummer seks

Liverpool har derimot et lettere program fremover, statistisk sett. Den eneste topp-seks-motstanderen de møter er Chelsea, og den kampen skal spilles på Anfield den 14. april. I Champions League møter de FC Porto før og etter møtet med Chelsea.

– Det er en liten fordel for Manchester City siden de leder med ett poeng og har en bedre målforskjell. Det er vanskelig å se for seg at de skal gi det fra seg, men Liverpool har et mye bedre program. Kampene Liverpool-Chelsea og Manchester City-Tottenham tror jeg blir avgjørende, sier Finstad Berg.

Likevel er Manchester City knappe favoritter til å stikke av med seieren til slutt. Ut ifra tallene fra Norsk Regnesentral er det 54 prosent sjanse for at Manchester City vinner Premier League, og 46 prosent sjanse for at Liverpool vinner.

Sjansen for at et annet lag vinner årets Premier League er tilnærmet lik null. Det laget som kan få den høyeste poengsummen utenom Manchester City og Liverpool er Arsenal, i og med at de har én kamp mindre spilt. Vinner «The Gunners» de sju siste kampene, ender de med 84 poeng. Dette er fire og fem poeng mer enn det Manchester City og Liverpool har nå.

Cardiff blir med Fulham og Huddersfield ned

Samtidig ble det regnet ut hvilke lag som mest sannsynlig kommer til å rykke ned. Allerede seks runder før slutt har Fulham og Huddersfield rykket ned.

Foreløpig ligger det walisiske laget Cardiff på nedrykksplass med fem poeng opp til både Burnley, Southampton og Brighton. Denne luken blir for stor til å kunne tas igjen ifølge simuleringen, som gir Cardiff 77,2 prosent sjanse for å rykke ned.

– At de rykker ned overrasker meg svært lite. Vi har vel sett en stund at det fort vekk er Cardiff som blir det tredje laget ned en divisjon. Jeg kan ikke se for meg hvordan de skal klare å ta igjen de over seg, sier Finstad Berg.

Utenom Cardiff er Burnley det laget som mest sannsynlig rykker ned, men en sannsynlighet på 12,4 prosent. Etter det følger Brighton med 5,7- og Southampton med 2,6 prosent.