Er du blant de mange som får penger igjen på skatten i år?

2,8 millioner nordmenn får en hyggelig melding når de sjekker skattemeldingen sin. I gjennomsnitt får de igjen 11.800 kroner ganske snart.

Reelt sett har det vært dine penger hele tiden, selv om skattemyndighetene i det lengste håpet at de var rettmessig deres. Men hadde du allerede glemt dem, er det selvsagt enda hyggeligere å se på dem som en overraskende gave til deg selv. Som du kan kjøpe deg noe for.

For eksempel en bil? Om vi runder skattepengene opp til 12.000 kroner så finnes det absolutt mye å velge i på bruktmarkedet.

Faktisk er det godt over 1.000 biler til salgs i prisklassen opp til 12.000 kroner.

Vi har tatt et sveip i bruktmarkedet for å se litt på hva man faktisk kan få til den prisen. Selv om vi følger bruktmarkedet relativt tett, ble vi litt overrasket over hvor mye bra som finnes her. Samtidig er det ikke til å stikke under et bilsete at å kjøpe bil i denne prisklassen også er litt risikosport.

Men, uansett, her er noe av det vi fant:

1995 Toyota Corolla 1,3 XLI. Kr. 12.000,-

Toyota Corolla med lav kjørelengde selges i Ålesund. Faksimile fra finn.no

Toyota Corolla er nærmest symbolet på driftssikkerhet. Denne 1995-modellen som selges i Ålesund har heller ikke gått avskrekkende langt. 135.000 kilometer er det den har kjørt på 24 år.

I tillegg er den EU-godkjent, har nylig hatt en liten service og har gode sommerdekk, men den trenger et par nye vinterdekk.

Selger opplyser at det er veldig lite rust, men at det finnes noen kosmetiske skavanker i form av riper og småbulker. Det tenker vi at man kanskje bør klare å leve med på en bil i denne prisklassen.

1997 Audi A6 2,8. Kr. 9.900,-

Audi A6 er en stor og gammel bil med mye utstyr for lite penger. Faksimile fra broommarked.no

Synes du at Toyotaen over blir litt enkel og simpel? Da kan kanskje denne Audi A6-en være noe. Her får du i alle fall en stor 2,8-liters sekssylindret motor på 193 hestekrefter, skinninteriør, automatgir og klimaanlegg i tillegg til god plass.

Selvfølgelig er det en hake ved del hele. Bilen har gått langt. Nærmere bestemt 383.000 kilometer. Nå skal det også sies at Audi fra denne perioden ikke hadde verdens beste kvalitet da den var ny, men har den gått så langt som denne – så orker den vel litt til?

Ellers er selger, Auto 35 i Moss, sparsommelige med ytterligere beskrivelse og mer opplysninger om bilen, som også kan kjøres på gass.

De har tydeligvis fått bilen i innbytte og velger å selge den rimelig videre. Er du nysgjerrig på bilen er det jo bare å ta kontakt med dem.

2005 Mazda 2. Kr.9.900,-

Mazda 2 er en liten, men stor bil. Denne får du for 10.000 kroner. Faksimile fra broommarked.no

Mazda 2 er en litt glemt bil i bruktmarkedet. Det betyr gjerne gode kjøp. Mazda 2 bygger i utgangspunktet på samme plattform som Europas mest solgte småbil, Ford Fiesta. Mye av teknikken er den samme, inklusive motoren.

Denne oransje 2005-modellen som selges i Fredrikstad, ser på bildene veldig hel og pen ut. Både utenpå og inni. Den er EU-godkjent en stund til og skal også ha grei servicehistorikk. Men den har en ulyd i clutch eller utløserlager.

Selger sier at bilen må sees og prøves og det synes vi lover godt. Bilen er kompakt med en lengde på under fire meter, men allikevel romslig de ytre målene tatt i betrakting.

Det at bilen er såpass ny gjør også at den har utstyr som savnes på en del eldre biler. Slik som multifunksjonsratt, aircondition og flere aibager. Noe som absolutt bør trekke opp.

2003 BMW 316i. Kr. 11.900,-

Jo da – du får en slik BMW for 12.000 kroner. Faksimile fra finn.no

BMW 3-serie har alltid vært en litt staselig bil. At det er en stasjonsvogn, eller Touring, som den da heter på BMW-språket, gjør heller ikke saken dårligere.

Denne 2003-modellen som også selges i Fredrikstad har tålt tidens tann bedre enn de fleste konkurrentene når det gjelder tidløst design. Så får man heller leve med at den er utstyrt med minste motor. En 1,8-liter bensinmotor på beskjedne 116 hestekrefter og manuelt gir. Men med begrenset budsjett så velger man sjelden fra øverste hylle.

Heller ikke denne forhandleren har strødd om seg med informasjon om den aktuelle bilen, som har gått drøyt 250.000 kilometer.

Men vi ser at den er brukt på bildene. Både interiøret og antydninger til litt rust rust hist og pist vitner om det. Før man euforisk klinker til å kjøper den, så kan det jo være verdt å merke seg at den snart skal inn til EU-kontroll.

Sjekk nøye før kjøp

Som vi nevnte over – bruktbiler i denne prisklassen kan være risikosport. Men om man gjør en litt grundig jobb i forkant av kjøpet, kan man også gjøre gode kjøp.

Vi har laget en guide for deg som ønsker å styre unna de verste fellene.

